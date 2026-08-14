14. srpna 2026 16:57
OBRAZEM: Chorvatská riviéra v plamenech. Tisíce turistů hledaly spásu v moři
Malebné chorvatské městečko Omiš zachvátily lesní požáry, s plameny ale hasiči bojují i na dalších místech v Dalmácii. Tisíce lidí včetně českých turistů se musely evakuovat, desítky utrpěly zranění a část oblasti zůstala bez elektřiny. Do postiženého Omiše se přitom právě v těchto dnech chystala na dovolenou řada dalších Čechů.
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