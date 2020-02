Vězení za paintball a chlubení kapitána FSB. Kauzy vyšetřované ruskou tajnou službou budí pochyby

PENZA/PRAHA Co může mít společného kalinigradská svatba s anarchisty z Penzy? V obou případech se na dlouhá léta do vězení mohou dostat lidé, o jejichž vině panují značné pochybnosti. Začátkem týdne poslal vojenský soud ve městě Penza jihovýchodně od Moskvy zatím nepravomocně do vězení na 6 až 18 let sedm členů údajné teroristické organizace Síť.

V Moskvě pak sedí ve vazební věznici manželský pár, kterému hrozí až dvacet let kriminálu za to, že před pěti lety na vlastní svatbě údajně prozradil identitu příslušníka Federální bezpečnostní služby (FSB). Člověk v tísni není první organizací, která v Rusku končí. Odstraňování ‚neziskovek’ je v zemi na denním pořádku Aktivisté z organizace Síť podle obžaloby „zakládali bojové skupiny s cílem násilně převzít moc“, chtěli útočit na policisty, vojenské objekty a kanceláře vládní strany Jednotné Rusko, připravovat se k tomu měli vojenským výcvikem. Kauza připadla vojenskému soudu, protože jen ty soudí teroristické činy. V pondělí tribunál vynesl prvoinstanční rozsudek ve výši, již požadoval prokurátor. Nejvyšší tresty, 18 a 16 let, dostali údajní vůdci skupiny, sedmadvacetiletý Dmitrij Pčelincev a třiadvacetiletý Ilja Šakurskij. Soud vycházel z přiznání obžalovaných i výsledků domovních prohlídek, tyto důkazy ale mnohá ruská média zpochybňují. Obhajoba tvrdí, že zbraně a munici tajná služba členům skupiny podstrčila a soubory na pevných discích, mezi nimiž je manifest organizace, někdo dopisoval až po jejich zabavení policií. Především tu ale jsou výpovědi obžalovaných o mučení elektrickým proudem. „(Od předchozích elektrošoků) jsem už měl na břiše modřinu, jako by mi tam spadl meteorit. Pak mě najednou shodili na zem a začali stahovat kalhoty, aby připojili dráty ke genitáliím. Řekl jsem: O. k., rozumím,“ popsal okolnosti svého přiznání Pčelincev. Počínání vyšetřovatelů později prověřovala inspekce, která však došla k názoru, že údajné stopy po mučení elektřinou jsou jen „kousanci od štěnic“. Putin prý byl v KGB podle tehdejšího posudku ‚morálně pevný’. Už po roce měl u kolegů autoritu „Obviněné spojují levicové myšlenky, část z nich se považuje za anarchisty nebo antifašisty,“ píše ruská webová stránka Rádia Svoboda (RFE-RL). Další spojující aktivitou byl zájem o paintball, hru vojenského charakteru, při níž po sobě hráči střílejí želatinové kuličky. „Dle FSB šlo o cvičení bojových návyků,“ dodává RFE-RL. Za vykonstruovaný označila proces známá ochránkyně lidských práv Světlana Gannuškinová. Podle ní jen svědčí o stále zhoršující se úrovni demokracie v zemi, odráží obavy vládnoucí garnitury na jedné straně a neschopnost občanské společnosti se před excesy tohoto druhu bránit na straně druhé. „Chtějí nám vnutit strach jako pocit preventivního charakteru,“ dodává Gannuškinová. Kauza opilého agenta Další případ nese už jen znaky čisté absurdity. Manželé Antonina Ziminová-Antonecová a Konstantin Antonec si před pěti lety pozvali na svatbu spolužáka a kamaráda nevěsty Maxima, který se opil a přede všemi se chlubil svým zaměstnáním u FSB. Fotografie i video se objevily na sociálních sítích, odvysílala je i jedna pobaltská televize. Dlouho se nic nedělo, až v červenci 2018 vtrhlo do kaliningradského bytu manželů komando FSB a žena putovala do moskevské Lefortovské věznice, kde od té doby sedí na samotce. O rok později se do vazby dostal i její muž, oběma hrozí až dvacet let vězení za prozrazení tajných informací a vlastizradu. Přitom upovídaný kapitán FSB v případu nefiguruje ani jako svědek a není jasné, zda byl potrestán. Případ je křiklavý i na ruské poměry, a tak se spekuluje, že může mít souvislost s aktivitami Ziminové-Antonecové, která se zaměřovala na dialog s pobaltskými zeměmi a jezdila na semináře po Evropě (přitom však měla zakázaný vstup do Litvy, podle jejího otce kvůli „proputinovským postojům“). Lotyšský politik z řad tamní ruské menšiny Ruslans Pankratovs míní, že může jít ze strany FSB o mstu – například za odmítnutí spolupráce. „Takové věci se nepromíjejí,“ říká Pankratovs.