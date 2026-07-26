Ohnivé peklo ve Francii. Armáda vyslala do boje giganta, shazuje 20 tun posypu

Autor: ,
  11:11
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Francie stále bojuje s ničivými lesními požáry. Oheň zničil už téměř 100 tisíc hektarů půdy a vyhnal z domovů kolem čtvrt milionu lidí. Do boje s plameny u Bordeaux proto zamířil armádní gigant Airbus A400M. Unikátní stroj pojme 20 tun vody (či posypu) a nahradí tři běžná hasičská letadla.

Ačkoliv mají francouzští hasiči k dispozici na šest desítek leteckých prostředků včetně tradičních strojů Canadair, rozsah živlu si vyžádal posílení.

Airbus A400M Atlas
Kvůli rychle se šířícím plamenům muselo své domovy opustit kolem 10 000 lidí ze šestadvaceti obcí. Šíření požáru podporují vysoké teploty, silný vítr i mimořádné sucho.
Německý airbus A400M na letecké základně Wunstorf u Hannoveru jsou připraveny k nasazení do evakuace lidí z Kábulu. (16. srpna 2021)
Požár zasáhl také do programu slavného cyklistického závodu Tour de France. Třetí etapa s cílem v Les Angles se uskuteční, pořadatelé ale zakázali přítomnost diváků na francouzské části trasy.
43 fotografií

Nad vyprahlé lesy na jihozápadě země proto zamířil transportní Airbus A400M. Do jeho nákladového prostoru lze bez nutnosti trvalých zásahů do konstrukce nainstalovat nádrže, které pojmou až 20 tun (20 tisíc litrů) vody či chemického retardéru.

„To je množství odpovídající zhruba třem Canadairům,“ upozornil šéf francouzské civilní obrany Julien Marion. Podle informací výrobce lze nádrž naplnit za méně než deset minut.

Při hašení letí tento obří stroj rychlostí okolo 230 kilometrů za hodinu ve výšce necelých 30 metrů nad zemí. Nízký průlet umožňuje přesné zasažení cílů a vytvoření souvislé protipožární bariéry dřív, než se plameny dostanou k obydleným oblastem.

Vláda však zdůrazňuje, že A400M má sloužit pouze jako doplněk, nikoli náhrada pro stávající flotilu.

Oheň si vytváří vlastní proudění

Požár u zálivu městečka Arcachon a v okolí Bordeaux zachvátil už přes 42 tisíc hektarů půdy. Ohniska vytvořila nebezpečný jev, při němž si oheň generuje vlastní vzdušné proudění, což zásah hasičů extrémně komplikuje. Úřady musely na 60 kilometrech uzavřít dálnici mezi Bordeaux a Španělskem a jižně od města přerušit železniční dopravu.

Obří nápor na záchranné složky zasáhl i nejslavnější cyklistický závod světa. Organizátoři Tour de France a pařížská policie museli zkrátit nedělní závěrečnou etapu v hlavním městě ze 133 na 89 kilometrů, protože část bezpečnostního doprovodu byla odvelena přímo na ohněm sužovaný jihozápad.

Situace se zhoršuje každou hodinou. Francouzská prefektura v Gironde nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v těsné blízkosti Bordeaux (včetně obcí Marcheprime, Le Barp či Cestas). Celkově už si požáry v regionu Gironde vyžádaly evakuaci nejméně 222 tisíc lidí, přičemž napříč Francií a Španělskem muselo své domovy opustit na 300 tisíc obyvatel.

V celé Francii je hlášeno kolem 30 aktivních ohnisek a celkově v zemi lehl popelem prostor o rozloze téměř 100 tisíc hektarů. Vláda nasadila do akce 1 400 hasičů, 1 500 vojáků i armádní zdravotníky.

Na místě bojují i české složky. Český modul leteckého hašení ve spolupráci se slovenskými kolegy a francouzským vrtulníkem pomáhal bránit obec Le Temple, kterou plameny téměř obklíčily. Extrémní vlny veder navíc dál sužují celou zemi, meteorologická služba Météo France drží nejvyšší stupně výstrah pro Paříž i celou západní Francii.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Z pouští severní Afriky, přes Kyjev na povstalecké Slovensko. Ivo Pazderka měl za sebou trnitou cestu

Ivo Pazderka (v brýlích) jako velitel improvizované čs.-polské dělostřelecké...

Statisícové evakuace, stovky zrušených letů. Čínu zasáhl nejsilnější tajfun roku

Tajfun Noul vyvolal v jižní Číně sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr...

Úhel pohledu

Zákaz mobilů ve školách má smysl. Sám o sobě ale nevyřeší celkové digitální návyky dítěte

Ilustrační snímek

Po útoku na LGBT pochod v Berlíně policie zná podezřelého. Má vazby na islamisty

Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně...

Úhel pohledu

Situace okolo Pavla je jako za první republiky s Pětkou. Kolik mu zůstane vládních voličů?

Setkání prezidenta Petra Pavla (vlevo) s premiérem Andrejem Babišem na Pražském...

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Tříleté dítě vypadlo z okna ve čtvrtém patře, holčičku převážel vrtulník

ilustrační snímek

Benzin se nebude z Ruska vyvážet až do konce roku, oznámil vicepremiér

Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)

Teplice - Bohemians 3:1, domácí navázali na závěr jara, dva góly dal Pulkrab

Matěj Pulkrab slaví se spoluhráči z Teplic gól proti Bohemians.

Plzeň - Liberec 1:3, hosté favorita přehráli, domácí dali gól jen z penalty

Liberečtí fotbalisté slaví gól proti Plzni v úvodním kole Chance ligy.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Doporučujeme

Bojte se, bratři a sestry! Jak se liší pověsti táborových ohňů v Čechách, v Ohiu a na Sibiři?

Premium
ilustrační foto

Malostranský zápisník

Mezi námi neposkvrněnými anděly aneb čtení z notýsku pirátské hanby

V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana volí...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.