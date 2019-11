Letadlo dopravilo do Vietnamu těla prvních 16 migrantů. Zahynuli v mrazírenském kamionu ve Velké Británii

Vietnamský ministr zahraničních věcí sdělil médiím, že všechna těla byla na letišti naložena do sanitek a odvezena do rodných provincií Nghe An, Ha Tinh a Quang Binh. Z bezpečnostních důvodů však nebylo rodinám obětí umožněno cestovat s těly. Informoval o tom server CNN. Po příjezdu budou těla okamžitě předána rodinám. Dále Phạm Bình Minh uvedl, že pohřby by měly proběhnout ještě týž den, případně o den později.



Tak se i stalo. Dle portálu Euronews se například ve vesnici v severní provincii Nghe An vydalo do ulic několik desítek lidí, aby pohřbily dvě místní oběti, Johna Hoang Van Tiepa a Johna Nguyen Van Hunga.

„Čekali jsme na tuto chvíli velmi dlouho. Pohřeb zorganizujeme okamžitě poté, co nám budou ostatky předány,“ řekl pro BBC otec Vo Van Linh, jedné z dívek, která zemřela v kamionu.

Britský velvyslanec ve Vietnamu Gareth Ward doufá, že první repatriace těl přinese alespoň malou úlevu rodinám obětí.

Britský velvyslanec ve Vietnamu Gareth Ward: "Today, the first victims [of the #Essex lorry tragedy] have been repatriated by plane from #London and are now en route to their home provinces. I hope that this can bring some small comfort to their families and loved ones."