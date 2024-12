Mířil let z Dubaje do Prahy oklikou přes Ukrajinu? Lidi zneklidnila navigace

Toho, kdo sledoval let EK139 společnosti Emirates, který mířil z Dubaje do Prahy den před Štědrým dnem, čekalo překvapení. Navigace pro běžné uživatele na webu totiž ukázala, jak se letadlo nečekaně vyhnulo Maďarsku a zamířilo nad Ukrajinu. Zdánlivý vstup do válečné oblasti vyvolal u části internetové komunity překvapení.