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Nemohl jsem dopustit, aby lidé zemřeli. Hrdinný pilot promluvil o zápase v kokpitu

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  12:48aktualizováno  12:48
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Pobodaný indický kapitán středečního letu z Dubaje do Tel Avivu byl rozhodnut nenechat ostatní lidi na palubě zemřít, proto vzepjal síly a otevřel dveře kokpitu, aby umožnil cestujícím zneškodnit útočníka. Kapitán Smit Maččchar, kterého napadl druhý pilot, to v pátek řekl indickému premiérovi Naréndru Módímu.
Pobodaný indický kapitán Smit Maččchar hovořil s indickým premiérem Naréndrou Módím z nemocnice. (2. října 2026)
Nemohl jsem dopustit, aby někdo zemřel, řekl zraněný kapitán
Kapitán Smit Machchhar, indický kapitán letu 1073 společnosti flydubai, se bránil poté, co byl v kokpitu bodnut nožem. (1. října 2026)
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Letoun společnosti Flydubai po útoku prudce klesal, podle svědků se útočník patrně snažil převzít nad strojem kontrolu a havarovat s ním.

„Měl jsem četná zranění. Upadl jsem,“ uvedl Maččchar, ležící na nemocničním lůžku v Abú Zabí s obvázanou hlavou a intubací v nose.

„Bojoval jsem o život. V jednu chvíli jsem si uvědomil, že pokud nevstanu... cestující zemřou,“ popsal kapitán Módímu ve videohovoru, který v živém přenosu vysílaly televizní stanice.

„Létám už 17 let, posledních 11 let jako kapitán. I se zavřenýma očima dokážu přesně vycítit, co se s letadlem děje. Když jsem byl dole na podlaze, cítil jsem, že letadlo prudce klesá,“ uvedl Maččchar a dodal, že v této obtížné situaci se modlil k Hanumánovi, hinduistickému bohu v podobě opice.

„Hanumán mi dodal odvahu,“ řekl Módímu, který je označován za hinduistického nacionalistu. Premiér kapitánu Maččcharovi řekl, že svou odvahou a duchapřítomností zachránil mnoho životů.

Let FZ 1073 společnosti Flydubai ve středu nouzově přistál v saúdskoarabském Tabúku poté, co cestující a část posádky útočníka přemohli. Letadlo přepravovalo 174 lidí, z nichž podle médií bylo 166 Izraelců.

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