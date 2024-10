Invalidní muž se na toaletu v letadle musel doplazit. Na palubě neměli vozík

„Páni. Píše se rok 2024 a právě jsem se musel plazit po podlaze polských aerolinek LOT, abych se dostal na toaletu při zpátečním letu z Varšavy, protože ‚nemáme na palubě vozík a to je politika aerolinek‘. Pokud jste zdravotně postižení a nemůžete chodit, je to pouze diskriminační,“ postěžoval si na sociální síti novinář Frank Gardner po příletu do Londýna.

Připustil zároveň, že posádka se snažila být nápomocná, jak jen mohla. „Není to jejich chyba, ale aerolinek. S LOT nepoletím, dokud nevstoupí do 21. století,“ dodal zdravotně postižený novinář.

„Velice nás mrzí zkušenost, jakou při posledním letu okusil Frank Gardner. Hluboce se omlouváme za nepohodlí způsobené absencí invalidního vozíku na palubě,“ zareagovaly aerolinky v prohlášení, ze kterého citoval list Rzeczpospolita.

LOT upřesnil, že momentálně jsou vozíky dostupné na palubách dálkových letů, ale nikoliv na kratších trasách, i když testuje řešení, které by umožnilo vybavit invalidními vozíky pro pohyb na palubě i letouny přepravující cestující na krátké vzdálenosti.