Cestující se pokusil unést mexické letadlo do USA, posádka ho zneškodnila

Jeden z cestujících na vnitrostátní letecké lince do mexické Tijuany se pokusil v neděli unést letadlo do USA. Napsaly to agentury EFE a AP. Posádce se však muže podařilo zneškodnit a letadlo neplánovaně přistálo na letišti v Guadalajaře, kde byl útočník předán úřadům.