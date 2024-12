V Rakousku nouzově přistálo letadlo, dva členové posádky jsou v nemocnici

V nemocnici skončilo také dvanáct cestujících, které už lékaři ale postupně propustili. Aerolinky rovněž uvedly, že speciálním letem přepravily 63 cestujících ze Štýrského Hradce do Curychu.

Potíže na palubě nastaly poté, co se objevily problémy s motorem. Následně se do kabiny a do kokpitu stroje Airbus A220-300 dostal kouř. Letiště ve Štýrském Hradci bylo po nouzovém přistání několik hodin uzavřeno.