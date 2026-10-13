Letadlo Boeing 737-800, které může pojmout až 189 cestujících, na cestě z řeckého ostrova Korfu do druhého největšího bavorského města vyslalo nouzový signál v 11:00, když bylo v chorvatském vzdušném prostoru. Poté už piloti nekomunikovali s řízením letového provozu.
Policejní mluvčí Michael Petzold podle agentury DPA vylíčil, že policie musela počítat s nejhorším, tedy tím, že někdo drží rukojmí, protože se už nikdo nemohl s piloty spojit. Podle aerolinek se tak stalo, protože selhal rádiový komunikační systém.
„V letadle je vše v pořádku. Cestujícím se daří dobře, pilotům se daří dobře,“ uvedl Petzold po přistání. Pasažéři poté stroj opustili po schodech a autobusy je dovezly do terminálu. Tam na ně čekal specializovaný tým trénovaný pro podobné případy. K dispozici byla i psychologická pomoc.
Německý web Focus online původně psal, že narušení provozu mohlo souviset se spatřením objektu podobného bezpilotnímu letounu. Už ráno totiž tři piloti nezávisle na sobě nahlásili při vzletu nebo přistání objekt, u kterého se podle policie mohlo jednat o dron. Úřady včetně německé letové kontroly pak okamžitě zahájily pátrání, při němž nasadily mimo jiné helikoptéru. Ráno se však žádný dron najít nepodařilo. Několik letů kvůli tomu mělo zpoždění.
Úterní incident se odehrál zhruba 14 dnů poté, co druhý pilot letadla z Dubaje do Izraele napadl kapitána sekerou. Spojené arabské emiráty vycházejí z toho, že to byl pokus o teroristický útok.