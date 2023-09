Nevzal jsem si její číslo, smutní muž přistižený při náhodném sexu na palubě letadla

V ten den prý se svým bratrem začal pít už v deset hodin dopoledne, jelikož oslavoval své 23. narozeniny. „Prostě se to stalo po dlouhém dni plném alkoholu. V letadle před námi seděla hezká dívka se svým kamarádem. Začali jsme si spolu povídat. Poté můj bratr navrhl, abychom si vyměnili místa, a tak si sedla vedle mě. Zhruba po 40 minutách nás to napadlo a prostě jsme si řekli, že jdeme do toho,“ popisuje Sawyer.

Záběry videa ukazují, jak stevard za křiku cestujících otvírá dvířka od záchodu, kde stojí polonahá dvojice muže a ženy. Někteří lidé si na záběrech zakrývají ústa, jiní se smějí. „Byl jsem úplně mimo, bylo mi to jedno, ale později mě to zasáhlo,“ svěřil se Sawyer, Také přiznal, že by příště raději vyčkal na vhodnější místo.

Po převzetí zavazadel se Sawyer s ženou už neviděl. Prý na ni nedokáže zapomenout. „Rád bych ji znovu viděl, ale její číslo jsem si nevzal,“ řekl.

Podotkl také, že se během čtyřdenního výletu s bratrem a kamarády už všem ženám obloukem vyhýbal, protože se stal terčem posměšků.

Letecká společnost easyJet ho odmítla přepravit zpátky domů. Cesta z dovolené se tak kvůli incidentu prodražila o 360 liber, tedy přes 10 tisíc korun, za nové letenky u jiné společnosti.

Video incidentu se během několika dní na internetu rozšířilo a na síti X už překonalo hranici pěti milionů zhlédnutí.