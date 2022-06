Na Slovensku spadlo letadlo s dvoučlennou českou posádkou, jeden člen zemřel

V Nitranském kraji ve městě Nové Zámky se v neděli odpoledne zřítilo malé letadlo se dvěma lidmi na palubě. Informovala o tom na svém Facebooku slovenská policie.

Oba členové posádky byli Češi. První během letu v záchranářském vrtulníku, který ho převážel do Fakultní nemocnice v Nitře, zemřel. Bylo mu 66 let. Druhý člen posádky ve věku 57 let leží s těžkými poraněními v nemocnici v Nových Zámcích.

„Dnes okolo 11:20 hodin jsme vyslali všechny záchranné složky k havárii malého sportovního letadla, které se zřítilo do kukuřičného pole,“ uvedla policie na sociálních sítích. „Na místě se podle dostupných informací měli nacházet dva těžce zranění. Okamžitě jsme aktivovali pozemní i letecké záchranáře, aby jim pomohli,“ uvedla pro web sme.sk mluvčí operačního střediska záchranné zdravotnické služby Alena Krčová.

„Jeden skonal ve vrtulníku letecké záchranné služby, druhý byl převezen posádkou rychlé lékařské pomoci s těžkými poraněními na oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny fakultní nemocnice v Nových Zámcích,“ informovala dále Darina Schreková z oddělení komunikace Záchranné zdravotní služby Bratislava.

Podle Krčové oba muži utrpěli takzvané polytrauma. „Šlo o několik poranění celého těla a záchranáři je po ošetření převezli do nemocnice v kritickém stavu. Bohužel jeden z mužů zemřel krátce po transportu,“ řekla dále mluvčí záchranářů.

Na místo se nyní přesouvají pracovníci Leteckého a námořního vyšetřovacího úřadu. Příčina pádu letadla je podle slovenské policie ve stádiu vyšetřování. Vyšetřovatel Odboru kriminální policie v Komárně začal v tomto případu trestní stíhání pro trestný čin usmrcení a ublížení na zdraví.

K podobné nehodě došlo i v sobotu poblíž Bořitova na Blanensku na Moravě. Malé motorové letadlo tam po poledni havarovalo do pole. Pilot při nehodě zemřel, další člověk utrpěl středně těžká zranění. Informovali o tom mluvčí záchranářů, policistů i hasičů. Podle mluvčího jihomoravských policistů Pavla Švába se havárie stala během výsadkového letu.