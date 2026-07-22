Pamatuji si tu explozi, říká muž, kterého podtlak málem vysál ven z okna letadla

Karović během časného ranního letu společnosti Ryanair z Řecka do Německa spal na sedadle 11F u okna. Probudila ho až ohlušující rána, kdy se vedle něj roztříštilo okno. „Pamatuji si tu explozi,“ řekl srbský podnikatel v rozhovoru pro The Guardian.
Ani jedenáct dní po incidentu se však Karović nedokáže zbavit vzpomínek. „Je to zvuk před tím chaosem, zvuk, který je tam vždycky, když zavřu oči a snažím se usnout,“ popsal. Podle něj měl ale štěstí.
Následky události jsou však stále patrné. Jednašedesátiletý muž má popáleniny a modřiny na pravé paži, které se táhnou až k podpaží a hrudníku. Kvůli poranění musí navíc nosit několik týdnů krční límec. „Moc si toho nepamatuji a hlava a krk mě pořád bolí, ale stále žiju. Mohl to být bezpečnostní pás, fakt, že jsem byl pořád připoutaný. Ale možná je to osud. Věřím v Boha a každý den mu děkuji,“ uvedl.
Když letadlo ztratilo tlak, Karoviče podle jeho řeckého právníka Vasilise Tsiarase vymrštila síla proudícího vzduchu od hrudníku nahoru ven z okna. Okamžitě ztratil vědomí a ve výšce zhruba 4500 metrů se ocitl s hlavou a pravou paží mimo letadlo, které se pohybovalo rychlostí přes 600 kilometrů za hodinu.
Karović navíc při incidentu několikrát omdlel. „Říkají mi, že jsem omdlel dvakrát a znovu pak uvnitř a že jsem měl kvůli tlaku a návalu vzduchu krátce oteklý a zdeformovaný obličej,“ popsal.
V kritických chvílích mu navíc podle jeho manželky Svetlany nepomohla palubní posádka, ale ostatní cestující. Ti Karoviče chytili a snažili se ho udržet uvnitř letadla. Jeden z mužů se ho pokoušel vtáhnout zpět do kabiny a následně otvor po rozbitém okně ucpat nejprve taškou, kterou však proud vzduchu okamžitě vysál ven, a poté do otvoru vložil kufr.
„Také jsem k němu přiběhla. Nikdo z palubního personálu nepomohl. Byli to cestující,“ uvedla Svetlana. Podle právníka Karoviče s odvoláním na výpovědi svědků byli palubní průvodčí paralyzováni strachem, pravděpodobně vyvolaným přesvědčením, že s dramatickou ztrátou výšky se letadlo každou chvíli zřítí.
„Všichni se shodli, že posádka byla v šoku a bála se, že se letadlo chystá zřítit. Byli to ostatní cestující, kdo se vzchopil a dal Ljubišovi napít,“ uvedl právník.
Ryanair tvrzení o nečinnosti posádky odmítl. Podle společnosti museli být během ztráty tlaku a rychlého klesání cestující i členové palubního personálu připoutaní a museli používat kyslíkové masky. Jakmile letadlo kleslo do bezpečné výšky, měla posádka Karovičovi pomoci, přesunout ho na sedadlo vedle manželky a zajistit, aby s nimi až do přistání seděl lékař, který byl na palubě.