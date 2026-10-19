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Letadlo z Tel Avivu do Vídně nouzově přistálo v Sofii. Doprovázely ho stíhačky

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  9:00aktualizováno  9:00
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ilustrační snímek | foto: ČTK / APA / GEORG HOCHMUTHČTK

Civilní dopravní letadlo na lince z Tel Avivu do Vídně muselo v neděli večer nouzově přistát v bulharském hlavním městě Sofii kvůli výhrůžce bombovým útokem, oznámila bulharská televize BNT. Agentura Reuters v pondělí ráno napsala, že se při následné kontrole na palubě nenašlo nic nebezpečného.

Civilní dopravní letadlo na lince z Tel Avivu do Vídně muselo v neděli večer nouzově přistát v bulharském hlavním městě Sofii kvůli výhrůžce bombovým útokem, oznámila bulharská televize BNT.

BNT s odvoláním na prohlášení ministerstva dopravy uvedla, že na palubě letounu Airbus A320 bylo 51 cestujících a šest členů posádky. Během letu, u hranic s Rumunskem, posádka ohlásila, že dostala výhrůžku bombového útoku, a rozhodla se pro nouzové přistání v Sofii. Letadlo v souladu s procedurami doprovodily bulharské stíhačky MiG-29 na letiště, kde z letadla vystoupili cestující.

Incident vyšetřují úřady, dodala stanice. Název letecké společnosti, které se incident týkal, sice přímo neuvedla, nicméně z odkazů a map, které zveřejnila na svém webu, vyplývá, že šlo o let Austrian Airlines.

Stroj společnosti Austrian Airlines po bezpečnostní kontrole ještě v noci pokračoval ze Sofie do Vídně, uvedly tyto aerolinky.

Záznam letu AUA82 v aplikaci Flightradar24 (18. října 2026)

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