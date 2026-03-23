Největší letadlová loď amerického námořnictva byla v uplynulých týdnech nasazena v Rudém moři. Na její palubě však vypukl 12. března požár, který podle Pentagonu nesouvisel s údery na Írán.
Podle prohlášení amerického ministerstva obrany bylo poničeno na 100 lůžek. Média uvedla, že bez postele zůstalo na 600 členů posádky. Podle specializovaných webů totiž požár poškodil i velký počet matrací ve skladu.
Na Blízkém východě se v současnosti nachází americká letadlová loď USS Abraham Lincoln.
„Stažení (letadlové lodi) Ford na dlouhou dobu představuje menší americký příspěvek válečnému úsilí,“ uvedl analytik Daniel Schneiderman. Podle něj sehrála letadlová loď USS Gerald Ford výraznou roli v protivzdušné ochraně Izraele, který provádí na Írán údery společně s USA od 28. února.
Izrael se však může částečně spoléhat na protivzdušné systémy umístěné na lodích, které tvoří bojovou skupinu společně s americkou letadlovou lodí.
Podle médií měla letadlová loď problémy i s toaletním systémem. Na moři je loď a její posádka prakticky nepřetržitě devět měsíců. Dříve byla nasazena v Karibiku, když Spojené státy vyvíjely tlak na Venezuelu a jejího prezidenta Nicoláse Madura.