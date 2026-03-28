Největší letadlová loď amerického námořnictva na začátku týdne krátce zastavila na Krétě, kde prošla prvotními opravami. V uplynulých týdnech byla nasazena v Rudém moři, na palubě však vypukl 12. března požár. Podle Pentagonu nesouvisel s údery na Írán.
Podle amerického ministerstva obrany bylo na plavidle poničeno na 100 lůžek a média uvedla, že bez postele zůstalo na 600 členů posádky. Podle specializovaných webů totiž požár poškodil i velký počet matrací ve skladu.
Podle médií měla letadlová loď problémy také s toaletním systémem. Na moři byla loď a její posádka prakticky nepřetržitě devět měsíců.
Dříve byla nasazena v Karibiku, když Spojené státy vyvíjely tlak na Venezuelu a jejího prezidenta Nicoláse Madura. Toho nakonec letos v lednu americké komando uneslo z Caracasu do Spojených států, kde Maduro i s manželkou před soudem čelí obvinění z drogové trestné činnosti.