Od Íránu pro matrace ve Splitu. Na největší americké letadlovce je třeba řada oprav

  17:01
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila v chorvatském přístavu Split v Jaderském moři, kde ji čekají opravy a údržba. Plavidlo se účastnilo útoků USA a Izraele proti Íránu, potýkalo se však s řadou problémů.
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po...

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po požáru na palubě. (28. března 2026) | foto: Reuters

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po...
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po...
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po...
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po...
Největší letadlová loď amerického námořnictva na začátku týdne krátce zastavila na Krétě, kde prošla prvotními opravami. V uplynulých týdnech byla nasazena v Rudém moři, na palubě však vypukl 12. března požár. Podle Pentagonu nesouvisel s údery na Írán.

Podle amerického ministerstva obrany bylo na plavidle poničeno na 100 lůžek a média uvedla, že bez postele zůstalo na 600 členů posádky. Podle specializovaných webů totiž požár poškodil i velký počet matrací ve skladu.

Podle médií měla letadlová loď problémy také s toaletním systémem. Na moři byla loď a její posádka prakticky nepřetržitě devět měsíců.

Dříve byla nasazena v Karibiku, když Spojené státy vyvíjely tlak na Venezuelu a jejího prezidenta Nicoláse Madura. Toho nakonec letos v lednu americké komando uneslo z Caracasu do Spojených států, kde Maduro i s manželkou před soudem čelí obvinění z drogové trestné činnosti.

Od Íránu pro matrace ve Splitu. Na největší americké letadlovce je třeba řada oprav

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po...

