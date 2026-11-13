Podle dostupných informací došlo k výpadkům frekvencí a selhání radarových schopností, což znemožnilo bezpečné sledování letadel ve vzduchu. Technici úřadu FAA situaci intenzivně vyšetřují. Opatření se týká všech vnitrostátních i mezinárodních odletů ze Spojených států.
Dosud bylo zrušeno či zpožděno téměř 7000 letů, vyplývá z údajů serveru FlightAware. Přílety ze zahraničí budou podle serveru Axios řešeny na individuální bázi.
Krátce před tímto oznámením zastavil úřad FAA provoz v Chicagu kvůli problémům s komunikací s řízením letového provozu. „Veškerý odletový provoz zůstane pozastaven až do odvolání,“ uvedli pracovníci. Pasažérům se doporučuje průběžně sledovat aktuální stav jejich letů.
V loňském roce Kongres schválil 12,5 miliardy dolarů na opravu zastaralého komunikačního systému. Bílý dům a FAA navíc v pátek požádaly o dalších 30,1 miliardy dolarů na řešení dalších problémů.
K celostátnímu pozastavení všech odletů došlo dnes podruhé od útoků z 11. září 2001. Podobná situace nastala také v lednu 2023, kdy selhal systém oznamování pilotům.