Nálety dronů pokračují. Letiště v dánském Aalborgu bylo uzavřeno už druhou noc

Autor: ,
  6:51
Vzdušný prostor nad letištěm ve městě Aalborg na severu Dánska byl v noci na pátek zhruba na hodinu uzavřen kvůli podezření na výskyt dronů. Stalo se tak na stejném místě druhou noc v řadě.

„Vzdušný prostor nad letištěm Aalborg byl znovu otevřen v pátek (dnes) v 0:35 poté, co byl uzavřen kvůli podezření na aktivitu dronů,“ uvedla policie v příspěvku na síti X. Prostor nad letištěm byl uzavřen ve čtvrtek ve 23:40 kvůli podezření na zpozorování dronu v oblasti, sdělila policie dánské tiskové agentuře Ritzau.

Předchozí noci bylo letiště Aalborg, využívané pro komerční i vojenské lety, kvůli dronům v jeho vzdušném prostoru uzavřeno asi na tři hodiny. V pondělí večer bylo kvůli přeletu dvou až tří dronů uzavřeno letiště v hlavním městě Kodani.

Aalborg

Aalborg

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen ve čtvrtek řekl, že přelet dronů nad několika dánskými letišti z předchozí je dílem profesionálního aktéra a představuje systematickou hrozbu, kterou definoval jako hybridní útok různými typy dronů. Ministr zatím nedokázal říci, kdo za incidenty stojí. Dánská vláda zatím nerozhodla, zda požádá spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.

Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie přítomnost dvou až čtyř velkých dronů, které krouží nad areálem. (22. září 2025)
Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie přítomnost dvou až čtyř velkých dronů, které krouží nad areálem. (22. září 2025)
Cestující čekající na kodaňském letišti. (23. září 2025)
Letiště v dánském městě Aalborg. (25. září 2025)
19 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.