Ministerstvo vnitra dosud nezveřejnilo bilanci útoku, který se stal okolo 18:00 místního času (dnes 1:00 SELČ).
Videa na sociálních sítích ukazují mladého muže, který křičí „Pomoc! Pomoc! Můj otec!“, zatímco někoho objímá. Je na nich vidět také další tělo, které leží u jednoho ze vchodů na mezinárodní letiště José Joaquin de Olmedo. Politice a letištní ochranka zadržely dva dospívající ve věku 15 a 16 let a zabavily dvě střelné zbraně. Druhé největší letiště v zemi je v provozu, přístup do areálu je ale dočasně omezen.
Úřady považovaly Suásteguiho za vysoce nebezpečného zločince a hlavní cíl. On sám byl předmětem vyšetřování kvůli účasti v zločineckém spolčení, vraždě a držení zbraní, uvedl ministr.
Přístavní město Guayaquil je epicentrem organizovaného zločinu v Ekvádoru. Vražda se stala den poté, co pravicový prezident Daniel Noboa vyhlásil výjimečný stav v reakci na nárůst násilí v 10 z 24 provincií země. Opatření se týká zejména jihozápadní provincie Guayas, jejímž hlavním městem je právě Guayaquil.
V Ekvádoru jen za první čtvrtletí tohoto roku zemřelo násilnou smrtí podle úřadů 1600 lidí. Míra vražd loni podle organizace InSight Crime činila 51 na 100 000 obyvatel, což je nejvyšší hodnota v Jižní Americe. Za pouhých pět let představuje nárůst o 550 procent. Na kontinentě je tato míra 18 na 100 000 obyvatel, přičemž celosvětový průměr je 5,6.