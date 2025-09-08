Evakuace na letišti v Londýně. Kvůli hrozbě nebezpečného materiálu uzavřeli terminál

  22:00
Bezpečnostní složky v pondělí večer evakuovaly část Terminálu 4 na londýnském letišti Heathrow. Celý terminál byl pak uzavřen, hasiči na místě vyšetřují možný výskyt nebezpečného materiálu.
Za letu bylo zatím přesměrováno na 120 letů mířících na Heathrow, uvedla...

Za letu bylo zatím přesměrováno na 120 letů mířících na Heathrow, uvedla agentura Reuters s odkazem na server FlightRadar24. | foto: Reuters

Heathrow je největší letiště ve Spojeném království a denně odbaví přibližně 1...
Dopoledne londýnští hasiči na síti X oznámili, že dostali požár elektrické...
„Očekáváme, že v nadcházejících dnech dojde k výraznému narušení provozu, a...
Uzávěra podle oznámení letiště potrvá do 23:59 místního času (soboty 00:59...
„Odbavovací prostory na Terminálu 4 byly uzavřeny a evakuovány, zatímco záchranné služby reagují na mimořádnou událost. Prosíme, nejezděte na Terminál 4, kolegové na místě pomáhají cestujícím. Další informace poskytneme, jakmile to bude možné,“ uvedli na síti X pracovníci letiště.

Londýnští hasiči uvedli, že evakuace terminálu byla preventivního charakteru a že jejich speciální týmy se na místě snaží vyhodnotit situaci. První hlášení o incidentu obdrželi podle mluvčího v 17:01 místního času.

Agentura AP informovala, že před budovou terminálu se shromažďují cestující. Vlaky mířící na letiště podle britského železničního dopravce na uzavřeném terminálu nezastavují. Zbytek letiště funguje bez omezení provozu, informovala BBC.

