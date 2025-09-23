Největší dánské letiště bylo kvůli přeletům dvou až tří dronů v pondělí večer uzavřeno na několik hodin, což podle jeho vedení ovlivnilo a ovlivní cesty asi 20 tisíc lidí. Policie v úterý ráno uvedla, že drony ovládal někdo s dostatečnými zkušenostmi, po původci incidentu však stále pátrá.
„Je jasné, že to souvisí s událostmi, jejichž jsme byli svědky nedávno, dalšími dronovými útoky, narušeními vzdušného prostoru a hackerskými útoky na evropská letiště,“ uvedla premiérka v prohlášení poskytnutém televizi TV2.
Narážela podle agentur mimo jiné na přelet ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad Estonskem či víkendové hackerské útoky na velká evropská letiště. Kdo stojí za přeletem nad kodaňským terminálem, zatím není jasné, nelze ale vyloučit žádnou možnost, uvedla premiérka.
Šéf operací dánské zpravodajské služby PET Flemming Drejer řekl, že drony patrně neměly na letiště přímo zaútočit, cílem ale podle něj bylo Dánsko vystrašit a otestovat, jak zareaguje.
Norské vyšetřování
Letiště v Oslu bylo uzavřeno od půlnoci rovněž kvůli nahlášení dronu v jeho blízkosti, znovu bylo otevřelo pro cestující dnes kolem půl čtvrté ráno.
Norské bezpečnostní úřady pátrají po původu dronu a jsou v kontaktu s dánskými kolegy, řekl webu NRK.no Eirik Veum z policejní zpravodajské služby PST. Vyšetřovatelé podle něj zatím nevyloučili žádný možný původ dronu, nemají však ani pojítko s incidentem v Dánsku.
NRK v úterý informoval o tom, že policie zadržela dva singapurské turisty, kteří v pondělí večer létali s drony nad pevností Akershus v Oslu. Jejich případ však podle vyjádření policie velmi pravděpodobně nesouvisí s přeletem dronu nad několik desítek kilometrů vzdáleným letištěm.