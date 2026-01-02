Dvojice žen ve věku 22 a 24 let v neděli přiletěla z Tel Avivu s přestupem ve Frankfurtu. Nepřímé lety pašeráci volí proto, aby nevzbudili přílišné podezření.
Plán však nevyšel. Poté, co si ženy vyzvedly nezvykle objemná zavazadla na letišti v Praze, začaly se chovat nervózně, čímž přilákaly pozornost celníků. Následná kontrola odhalila v kufrech celkem 96 kilogramů katy jedlé. Hodnota se na černém trhu pohybuje v desítkách tisíc eur.
Ženy přitom dle izraelských médií pravděpodobně byly jen „bílé koně“ najaté organizovaným zločinem. Gangy cíleně verbují mladé ženy z ultraortodoxního prostředí, protože spoléhají na jejich nevinný vzhled a konzervativní oblečení.
Zadržené cizinky podle izraleského webu Mako tvrdily, že o obsahu kufrů neměly tušení, přičemž jedna z nich uvedla, že měla pouze nasednout do letadla. Realita tohoto byznysu bývá prostá. Kurýrky dostávají za riskantní cestu odměnu v přepočtu 25 až 50 tisíc korun, případně jim gang slíbí výlet do Evropy zdarma. Obě ženy byly umístěny do vazby a jejich rodiny už kontaktovaly izraelské ministerstvo zahraničí.
Celý případ má i právní háček, který pašeráci zneužívají. Zatímco v Izraeli je žvýkání rostliny legální a běžné, v České republice a většině zemí EU jde o zakázanou látku. Rostlina totiž obsahuje alkaloidy podobné amfetaminům, které fungují jako stimulant. Látky zrychlují srdce, zvyšují tlak a navozují pocity euforie. Český zákon dovoz kátu kvalifikuje jako trestný čin nedovolené výroby a nakládání s omamnými látkami.
Praha v tomto případě slouží spíše jako tranzitní bod. Droga sice častečně končí přímo v Česku, ale velká část zásilek putuje po zemi dál, například do Vídně nebo Budapešti.
Nejedná se přitom o první případ pašování této drogy z Tel Avivu do Prahy. Například v roce 2019 celníci zabavili dvěma Izraelcům 142 kilogramů výhonků katy jedlé. Podle výpovědi cizinců byla zásilka určená pro distribuci v Česku.