Letiště v Kodani blokují kroužící drony. Všechny lety byly přerušeny

Na kodaňském letišti panuje v pondělí večer chaotická situace, uvádějí dánská média. Vedoucí komunikace a tisku na letišti v Kodani Lise Agerley Kürsteinová sdělila televizní stanici TV2, že letiště zastavilo veškerý provoz.
„Víme, že letiště zastavilo vzlety a přistávání letadel, protože nad letištěm jsou drony. Policie věc vyšetřuje. Nevíme, jak dlouho to bude trvat. Více budeme vědět za půl hodiny,“ řekla televizi před několika minutami.
Podle agentury Reuters bylo nejméně 11 letů přesměrováno na jiná letiště. Web Flightradar24 okolo 21:40 uvedl, že šest z osmi přilétajících letadel bylo odkloněno, zatímco odlety osmi nejbližších spojů byly odloženy o 20 až 100 minut.
„Jsme na ranveji už 40 minut. Kapitán nic neví, ale říká, že jde o neidentifikované drony,“ citoval deník Ekstra Bladet jednoho z pasažérů letadla, které mělo odstartovat do Paříže.
„Letadlo se nejdříve zpozdilo, ale směli jsme nastoupit. Pilot oznámil aktivitu dronů, ale nemohl říct nic víc. Takže teď jen sedíme a čekáme v nejistotě,“ sdělil další cestující, jehož stroj měl odletět do Manchesteru.
„Stojíme s letadlem Praha - Kodaň na tarmacu. Prý jsou tam hlášeny drony. Víc nevíme nic,“ podělil se jeden cestující s redakcí iDNES.cz o komplikace, které událost způsobila i pro spoj mířící z české metropole.