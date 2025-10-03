Německé řízení letového provozu nejprve ve 22:18 omezilo letový provoz na mnichovském letišti a později jej zcela pozastavilo kvůli několika pozorováním dronů, uvedlo letiště. Na letišti v blízkosti bavorské metropole platil zákaz nočních letů pro pravidelnou osobní dopravu.
Provoz letiště obnovilo po páté hodině ráno. Celkem se výluka dotkla na 3000 cestujících.
Policie podle agentury DPA oznámila, že několik lidí nahlásilo, že v blízkosti letiště spatřili dron. Asi o hodinu později byly drony zpozorovány znovu, a sice přímo nad areálem letiště, tento výskyt potvrdili i přivolaní policisté na místě. Ve tmě však nedokázali určit typ, velikost a počet dronů, ani kdo je za jejich provoz zodpovědný, napsal bulvární deník Bild s odkazem na mluvčího spolkové policie.
Policie poté začala oblast monitorovat a pátrat po létajících objektech či podezřelých osobách, avšak bezvýsledně. Do akce byl nasazen i policejní vrtulník.
Řada uvázlých cestujících je nucena strávit noc na letišti, policie a letištní hasiči za tímto účelem zřídili v terminálu desítky provizorních lůžek, napsala DPA. Podle agentury Reuters se přerušení provozu dotklo téměř 3000 cestujících.
Tiskové agentury připomínají, že o víkendu v Mnichově vrcholí pivní slavnosti Oktoberfest, které do města každoročně přilákají miliony návštěvníků z jiných měst a zemí. I jich by se mohlo omezení letecké dopravy dotknout. Ve středu byl Oktoberfest na půl dne uzavřen kvůli bombové hrozbě.
Dánsko oficiálně neoznámilo, kdo je zodpovědný za incidenty s drony v jeho vzdušném prostoru z minulého týdne, premiérka Mette Frederiksenová nicméně naznačila, že by za nimi mohlo být Rusko. Lídři EU ve středu na neformálním summitu v Kodani podpořili plány na posílení obrany bloku proti ruským dronům.
Rusko odpovědnost za incidenty z minulého týdnu popřelo. Prezident Vladimir Putin pak ve čtvrtek žertem slíbil, že už víckrát s drony v Dánsku létat nebude. Prohlásil rovněž, že hysterie okolo údajných ruských dronů, která zachvátila Evropu, má jen odpoutat pozornost od problémů Západu.