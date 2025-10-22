„Provoz byl narušen kvůli meteorologickým balonům používaným k pašování cigaret z Běloruska,“ uvedlo krizové centrum ve svém prohlášení. Cestující byli požádáni, aby se řídili oficiálními informacemi letiště, dodalo.
Přesměrováno bylo osm přilétajících spojů, mimo jiné do litevského Kaunasu nebo do Varšavy, oznámil provozovatel letiště.
Vilniuské letiště se na bezmála osm hodin uzavřelo také 5. října, kdy do litevského vzdušného prostoru vletělo 25 malých horkovzdušných balonů s pašovanými cigaretami ze sousedního Běloruska. Tehdy se incident dotkl 30 letů a přibližně 6 tisíc cestujících, zajištěno při tom bylo 18 tisíc balíčků cigaret.
Malé balony, které jsou mnohem levnější než bezpilotní letouny, běloruští pašeráci stále častěji používají k pašování cigaret do Evropské unie. Zatímco loni úřady zachytily 966 balonků, letos jich zatím bylo asi 540.
V posledních týdnech omezily provoz na několika evropských letištích také drony. Na začátku října to bylo v Mnichově a předtím v Dánsku, Norsku či Belgii.
Do Polska v polovině září pronikly dvě desítky ruských bezpilotních letounů, kvůli jejichž likvidaci zasahovaly vzdušné síly spojenců. Narušení svého vzdušného prostoru hlásily také Estonsko či Rumunsko. Někteří evropští představitelé tyto incidenty označují za testování reakce NATO ze strany Moskvy.