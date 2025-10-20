Státy Evropského hospodářského společenství, které se postupně transformovalo do Evropské unie, koordinují změnu letního a zimního času od 80. let. Španělsko podle Sáncheze navrhne spuštění mechanismu, který by střídání času zrušil. Platit by to mohlo už v roce 2026, pokud by bylo Španělsko úspěšné.
„Ve všech průzkumech, ve kterých se na to ptali, Španělé a Evropané většinově odpovídali, že jsou proti,“ uvedl Sánchez ohledně postoje obyvatel ke změně času. Opatření v současnosti nepřináší žádnou či jen velmi malou úsporu energie a narušuje biorytmus lidí, tvrdí španělský premiér.
Možností, že by se zrušil přechod mezi letním a zimním časem, se unijní instituce nezabývají poprvé. Zrušení však neumožnily neshody mezi členskými státy.
Zrušení letního času by v létě znamenalo světlo ve velice brzkých ranních hodinách a naopak dřívější soumrak – a tedy i méně času na venkovní volnočasové aktivity. Nabízelo by se pak zavedení zimní a letní pracovní doby – výsledek by tedy nakonec byl stejný jako dnes.
V případě Španělska navíc hraje roli i jeho „špatné“ časové pásmo. Země používá UTC+1 stejně jako Česko, i když leží ve stejné zeměpisné délce jako Velká Británie či Portugalsko, které používají pásmo UTC 0. Výsledkem je, že ve Španělsku je v létě světlo do pozdních večerních hodin.
Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v době energetické krize na konci 70. let. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem EU a časový posun trvá sedm měsíců.