Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi

Autor: ,
  19:47aktualizováno  19:47
Stíhací letoun amerického námořnictva sestřelil íránský dron, který se přiblížil k letadlové lodi USS Abraham Lincoln v Arabském moři, oznámilo v úterý americké centrální velení. Incident může vyvolat eskalací napětí v době, kdy Trumpova administrativa varuje před možnou vojenskou akcí, jejímž cílem je přivést Írán k jednacímu stolu.
První přistání F-35C na letadlové lodi s pomocí háku

První přistání F-35C na letadlové lodi s pomocí háku | foto: Reuters

Írán vyhrožuje uzavřením Hormuzského průlivu, který zatím nikdy neuzavřel.
Jihokorejský tanker Hankuk Chemi zadržený Íránskými revolučními gardami v...
Hormuz. Klíčové, místy 39 kilometrů široké námořní spojení pro vývoz ropy na...
Letoun F-35C při testu elektromagnetického katapultu
7 fotografií

Dron se „agresivně přiblížil“ k letadlové lodi s „nejasným úmyslem“ a „pokračoval v letu směrem k lodi navzdory deeskalačním opatřením přijatým americkými silami operujícími v mezinárodních vodách“, uvedl v úterním prohlášení mluvčí Centrálního velení kapitán Tim Hawkins.

K sestřelení došlo několik hodin poté, co se íránské síly přiblížily k obchodní loď plující pod americkou vlajkou a s americkou posádkou v Hormuzském průlivu, uvedla americká armáda.

Dron Shahed-139 sestřelil stíhací stroj letounem F-35C z letadlové lodi Lincoln, která podle Hawkinse plula asi 800 kilometrů od jižního pobřeží Íránu. Americká armáda uvádí, že žádní její vojáci nebyli zraněni a žádné její vybavení nebylo poškozeno.

O několik hodin později pak íránské síly Islámské revoluční gardy téměř napadly obchodní loď Stena Imperative, uvedla armáda.

Podle Hawkinsova prohlášení se k plavidlu „vysokou rychlostí přiblížily dvě lodě a íránský dron Mohajer“, takže hrozilo, že se na tanker Íránci vylodí a zabaví ji.

Torpedoborec USS McFaul zareagoval na situaci a eskortoval loď Stena Imperative „s obrannou leteckou podporou amerického letectva“, uvádí se v prohlášení, které dodává, že obchodní loď je nyní v bezpečí.

K incidentům došlo během rostoucího napětí mezi USA a Íránem. To vyvolala íránská vláda tím že krvavě potlačovala protesty, které vypukly koncem prosince proti rostoucí ekonomické nestabilitě.

Americký prezident Donald Trump na začátku ledna slíbil, že „zachrání“ Íránce. Později spustil nátlakovou kampaň, jejímž cílem bylo přimět Teherán k uzavření dohody o jaderném programu. To i přesto, že republikánský prezident trvá na tom, že íránská jaderná zařízení byla „zničena“ při amerických útocích v červnu.

„Jednáme s Íránem. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně v pondělí. Na otázku, jaká je jeho hranice pro vojenskou akci proti Íránu, odmítl odpovědět.

„Rád bych viděl vyjednanou dohodu,“ řekl Trump. „V současné době s nimi jednáme, jednáme s Íránem, a pokud se nám podaří něco vyjednat, bude to skvělé. A pokud se nám to nepodaří, pravděpodobně se stanou špatné věci.“

USA sestřelily dron několik hodin poté, co íránský prezident v úterý oznámil, že dal pokyn ministru zahraničí, aby „vedl spravedlivá a rovnocenná jednání“ s USA. To interpretuje agentura AP jako jeden z prvních jasných signálů z Teheránu, že se chce pokusit o jednání s Washingtonem navzdory krachu rozhovorů loni v létě.

Vstoupit do diskuse

Bezprecedentní vydírání prezidenta, buranství. Opozice pálí do Babišovy vlády

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii

Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky.

Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Znárodněte volby, převezměte kontrolu, vyzval Trump republikány

Donald Trump (19. ledna 2026)

Doporučujeme

Ruská opozice bude mít své zastoupení v Radě Evropy. Putinův režim zuří, opozičníci se porafali

Premium
Ruští opozičníci Garri Kasparov (vlevo) a Michail Chodorkovskij si povídají...

Komentář

Jsou staří digitálně diskriminovaní? Končící ombudsman Křeček nabídl zajímavé postřehy

Stanislav Křeček, ombudsman, veřejný ochránce práv (8. listopadu 2022)

Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Názor

Umíme nejen oteplování, ale i ochlazování? Co dělat s klimatem, když se nám rozjíždí pod rukama

Stejně jako jiné světové ledovce, i ten Františka Josefa rychle mizí. Podle...

První olympijský skandál? Krasobruslaři zakázali týden před startem hudbu z populárního filmu

Tomas-Llorenc Guarino Sabate

Přišli jste sem vykládat pohádky o hodnotách. Festival pokrytectví, řekl Babiš

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.