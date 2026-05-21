Ruské stíhačky se nad Černým mořem přiblížily k letounu Británie na pár metrů

Dva ruské stíhací letouny se minulý měsíc nebezpečně přiblížily k průzkumnému letadlu britského Královské letectva (RAF) nad Černým mořem. Podle agentury AFP o tom informovalo britské ministerstvo obrany. Během rutinního letu v mezinárodním vzdušném prostoru se ruský letoun přiblížil k tomu britskému natolik, že se spustily jeho nouzové systémy, včetně deaktivace autopilota. Druhá stíhačka provedla šest průletů před britským letadlem a přiblížila se do vzdálenosti zhruba šest metrů.
Neozbrojený britský letoun typu Rivet Joint prováděl rutinní let v mezinárodním vzdušném prostoru v rámci operací NATO zaměřených na zabezpečení východního křídla aliance, když se k němu ruský letoun Su-35 přiblížil natolik, že se spustily jeho nouzové systémy, včetně deaktivace autopilota.

Druhá stíhačka Su-27 provedla šest průletů před britským letadlem a přiblížila se až do vzdálenosti zhruba šest metrů.

Posádka britského letounu navzdory incidentu zachovala klid a úspěšné splnila svou misi, uvedlo ministerstvo obrany.

Jeho šéf John Healey chování ruských pilotů označil za nebezpečné a nepřijatelné a varoval, že vytváří „vážné riziko nehody a eskalace“.

Ministerstvo obrany upřesnilo, že incident se odehrál několik dní poté, co Healey odsoudil špionážní aktivity tří ruských ponorek v severním Atlantiku.

