Letoun Ryanairu do Osla doprovodily dánské stíhačky. Posádka během letu dostala výhrůžku bombou, ta se nepotvrdila

Oslo Letadlo společnosti Ryanair na trase z Londýna do Norska v pátek bezpečně přistálo na hlavním letišti v Oslu poté, co během letu posádka našla pohrůžku bombou a byl zadržen jeden podezřelý. Jak informovala agentura Reuters, letoun do Norska doprovodily dánské vojenské stíhačky F-16.

Policie kvůli hrozbě bombou evakuovala sídlo rakouského prezidenta, po dvou hodinách poplach odvolala Situace je nyní pod kontrolou a policie zadržela 51letého Brita, který je podezřelý, že byl původcem hrozby, uvedla norská policie v prohlášení. Všech 142 cestujících a neupřesněný počet členů posádky bylo evakuováno a letadlo prohledala zásahová a protibombová jednotka, dodala policie. Žádné výbušniny ale nenašla.

„Posádka letu společnosti Ryanair z londýnského letiště Stansted do Osla v pátek objevila vzkaz tvrdící, že na palubě je potenciální bezpečnostní hrozba,“ uvedla mluvčí Ryanairu v e-mailu zaslaném agentuře Reuters. „Kapitán se držel daného postupu a pokračoval na letiště v Oslu, kde letoun bezpečně přistál,“ dodala.