Libanonem otřásly další exploze, tentokrát vybuchly vysílačky

Nová série explozí si odpoledne vyžádala desítky zraněných, píše agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Podle AP se několik výbuchů ozvalo v blízkosti pohřbu členů Hizballáhu a dítěte zabitého při úterním útoku.

Hizballáh a libanonské úřady úterní exploze připsaly Izraeli. Íránský prezident Masúd Pezeškján pak obvinil nejen Izrael, ale i Spojené státy a další spojence Izraele. Podle něj totiž přispěli k vraždám a k atentátům ze strany „sionistického režimu“.

Pagery podle prezidenta sloužily pro „blaho lidských bytostí“ a útok naopak představoval „selhání lidskosti“ v podobě surovosti a barbarství. Íránský prezident se takto vyjádřil zhruba hodinu poté, co americký ministr zahraničí Antony Blinken odmítl, že by Spojené státy byly do útoku v Libanonu jakkoli zapojeny. Izrael exploze odmítl komentovat.

Hizballáh, v překladu Alláhova strana, je militantní islamistické hnutí a politická strana v Libanonu, má své ministry ve vládě a poslance v libanonském parlamentu. Je klíčovým spojencem Íránu i palestinského teroristického hnutí Hamás a zároveň nejmocnější vojenskou silou v Libanonu.

Připravujeme podrobnosti.