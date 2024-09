Bojíme se i telefonů. Libanon je po útocích v šoku, čeká válku s Izraelem

„Po pagerech je malá poptávka. Dnes chce každý mobilní telefon,“ říká Kevor, který v Bejrútu provozuje obchod s elektronikou. „Jsem Libanonec, zvykl jsem si na napětí, ale to, co se stalo, bylo mimořádné,“ dodal.

Ani jednašedesátiletý Zaíd Tabara, jenž provozuje butik s pánskou módou, nemá v úmyslu zavřít. Více než dění posledních dnů ho podle jeho slov trápí pětiletá hospodářská krize v zemi. „Bojíme se věcí, které nás nemají děsit, jako jsou telefony a notebooky,“ popsal listu The Times.

Úterní hromadné exploze pagerů členů Hizballáhu následované o den později výbuchy vysílaček a další elektroniky ve městě způsobily chaos. O život přišlo na čtyřicet lidí a další tisíce utrpěly zranění. Hizballáh akci stejně jako libanonská vláda připsal Izraeli. Ten se k útokům nepřihlásil.

Nyní se život v Bejrútu pomalu vrací do normálu, obyvatelé jsou ale velmi obezřetní. Na jižním předměstí, které je baštou Hizballáhu, je rušno. Místními ulicemi od úterka denně procházejí pohřební průvody. Lidé na hřbitov nosí rakve zabitých zahalené ve žluté vlajce šíitského hnutí.

Podle deníku The Guardian se nikdo nechce na pohřbech zdržovat příliš dlouho. Končí téměř hned, jak začnou, uvedl s tím, že místo obvyklých devadesátiminutových obřadů trvají sotva deset minut.

„Otec mého kamaráda přišel při výbuchu o oči. Nikdy jsme takový útok nezažili, všichni byli v šoku,“ řekl pětadvacetiletý Saíd.

„Jsme jedna rodina, jako by to byli moji synové,“ uvedla čtyřicátnice Maryam, jež na pohřby dorazila z jižního Libanonu. Chce, aby Izrael za smrt bojovníků Hizballáhu zaplatil vysokou cenu.

„Hizballáh je zahnaný do kouta“

Odvetu ve svém projevu ve čtvrtek odpoledne slíbil vůdce organizace Hasan Nasralláh. „Není pochyb o tom, že jsme byli vystaveni velkému úderu, který nemá v historii libanonského odboje obdoby,“ prohlásil. Trval ale na tom, že útok Hizballáh „nesrazí na kolena“, a slíbil, že bude pokračovat v boji. „Nebudu mluvit o čase, místě ani formě, ale zúčtování přijde,“ slíbil.

Zatímco Nasralláh řečnil, izraelská armáda podnikla nálety na cíle Hizballáhu na jihu Libanonu. Později oznámila, že zasáhla kolem 100 raketometů, které byly připravené k okamžité palbě na izraelské území.

Nedaleko předměstí ovládaného Hizballáhem se nachází převážně křesťanská čtvrť Furn El Chebak. „Nebojím se výbuchů dalších zařízení, ale válka se stala nevyhnutelnou,“ uvedl prodejce autorádií Nicolas.

Podle něho Hizballáh v podstatě nemá jinou možnost, jak reagovat. „Na rozdíl od jiných útoků, tento útok zasáhl přímo srdce organizace. Hizballáh to zahnalo do kouta. Jak by mohli nereagovat,“ míní.

Stanice CNN podotýká, že ačkoli je Hizballáh nyní oslabený, stále je považován za nejsilněji vyzbrojenou nestátní skupinu na světě s velkým arzenálem, který má potenciál způsobit Izraeli značné škody.

Objevují se ale náznaky, že se už tak tajnůstkářská skupina nyní ještě více ukryla. Veřejná shromáždění vysoce postavených stranických představitelů, která obvykle doprovází Nasralláhova vystoupení, ve čtvrtek chyběla. Projev byl navíc zřejmě předem nahraný.

Hizballáh a izraelská armáda proti sobě vedou přeshraniční útoky prakticky denně od loňského 8. října. Hizballáh tehdy začal útočit na sever Izraele ve snaze podpořit Palestince v Pásmu Gazy, kde vede Izrael válku proti palestinskému hnutí Hamás v odvetě za jeho teroristický útok ze 7. října.