Izrael pokračoval v ostřelování jižního Libanonu i po začátku příměří

  6:55aktualizováno  6:55
Izrael pokračuje v bombardování jižního Libanonu i po začátku příměří, uvedla podle agentur Reuters a AFP libanonská média. Militantní šíitské hnutí Hizballáh uvedlo, že v reakci na izraelské útoky bombardovalo skupinu izraelských vojáků na jihu Libanonu.

Kouř a prach stoupají v Libanonu jak je vidět z izraelsko-libanonské hranice. (4. března 2026) | foto: Shir ToremReuters

Americký prezident Donald Trump Hizballáh vyzval, aby klid zbraní neporušoval. Generální tajemník OSN António Guterres apeloval na dodržování příměří všemi stranami.

Desetidenní příměří, jehož vyhlášení oznámil Trump, začalo mezi Libanonem a Izraelem ve čtvrtek hodinu před půlnocí, a podle amerického prezidenta se vztahuje i na hnutí Hizballáh.

Íránští provládní demonstranti v Teheránu pálí americké a izraelské vlajky po oznámení dvoutýdenního příměří ve válce se Spojenými státy a Izraelem. (8. dubna 2026)
Kouř stoupá po několika izraelských leteckých útocích v Bejrútu v Libanonu. (8. dubna 2026)
Lodě a čluny v Hormuzském průlivu u pobřeží ománského guvernorátu Musandam (8. dubna 2026)
Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly zničily před jeho odletem z předsunuté základny v Íránu. (5. dubna 2026)
346 fotografií

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že s příměřím souhlasil, ale že v Libanonu zůstanou izraelští vojáci. To krátce po zahájení příměří uvedla i izraelská armáda. Hizballáh však tento izraelský postup odmítá.

Libanonská média podle Reuters informovala o dělostřeleckých granátech dopadajících po začátku příměří na jih Libanonu. Ozbrojené síly Libanonu na síti X uvedly, že Izrael sporadicky bombardoval některé obce na jihu země.

AFP těsně po začátku příměří psala o výbuších a střelbě na jižním předměstí Bejrútu, Reuters ji však označil za výstřely do vzduchu oslavující zahájení klidu zbraní.

Trump vyzval proíránské hnutí k tomu, aby se během desetidenního příměří chovalo dobře. „Bude to pro ně velká chvíle, pokud to učiní. Žádné další zabíjení,“ napsal na své síti Truth Social.

Krátce před začátkem příměří utrpěl podle záchranných složek v důsledku střel vypálených z Libanonu vážná zranění jeden muž na severu Izraele, napsala AFP. Izraelské ozbrojené síly následně uvedly, že zasáhly odpalovací zařízení, ze kterých na severní Izrael vypálilo střely proíránské militantní hnutí Hizballáh.

