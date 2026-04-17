Izrael pokračoval v ostřelování jižního Libanonu i po začátku příměří

Americký prezident Donald Trump Hizballáh vyzval, aby klid zbraní neporušoval. Generální tajemník OSN António Guterres apeloval na dodržování příměří všemi stranami.
Desetidenní příměří, jehož vyhlášení oznámil Trump, začalo mezi Libanonem a Izraelem ve čtvrtek hodinu před půlnocí, a podle amerického prezidenta se vztahuje i na hnutí Hizballáh.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že s příměřím souhlasil, ale že v Libanonu zůstanou izraelští vojáci. To krátce po zahájení příměří uvedla i izraelská armáda. Hizballáh však tento izraelský postup odmítá.
Libanonská média podle Reuters informovala o dělostřeleckých granátech dopadajících po začátku příměří na jih Libanonu. Ozbrojené síly Libanonu na síti X uvedly, že Izrael sporadicky bombardoval některé obce na jihu země.
AFP těsně po začátku příměří psala o výbuších a střelbě na jižním předměstí Bejrútu, Reuters ji však označil za výstřely do vzduchu oslavující zahájení klidu zbraní.
Trump vyzval proíránské hnutí k tomu, aby se během desetidenního příměří chovalo dobře. „Bude to pro ně velká chvíle, pokud to učiní. Žádné další zabíjení,“ napsal na své síti Truth Social.
Krátce před začátkem příměří utrpěl podle záchranných složek v důsledku střel vypálených z Libanonu vážná zranění jeden muž na severu Izraele, napsala AFP. Izraelské ozbrojené síly následně uvedly, že zasáhly odpalovací zařízení, ze kterých na severní Izrael vypálilo střely proíránské militantní hnutí Hizballáh.