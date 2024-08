Ihned opusťte Libanon, vyzvalo Německo občany. Aerolinky dál ruší lety

„Nastal čas opustit Libanon,“ řekl ve středu mluvčí německého ministerstva zahraničí. Dodal, že šířící se nepotvrzené zprávy o možné evakuační operaci z Libanonu vyvolávají v Němcích falešný pocit bezpečí. Cestu si mají zorganizovat sami, a to jakýmkoli způsobem, i kdyby to mělo znamenat cestu přes Turecko či zaplacení vyšší ceny za letenky.

Výzvu k urychlenému opuštění Libanonu vydalo už dříve i české ministerstvo zahraničí.

Společnost Lufthansa Group, do níž patří mimo jiné Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines či Eurowings, dnes podle agentury DPA oznámila pozastavení letů do Tel Avivu, Bejrútu, Teheránu, Ammánu a iráckého Irbílu do 13. srpna. Už předtím je pozastavila do středy.

Napětí na Blízkém východě, už deset měsíců vyhrocené válkou v Pásmu Gazy, minulý týden dál eskalovalo poté, co Izrael zabil vysokého činitele libanonského hnutí Hizballáh v Bejrútu a politického šéfa palestinského teroristického hnutí Hamás Ismáíla Haníju.

Minulý týden vyzvala řada zemí své občany, aby opustili Libanon, a mnohé aerolinky zrušily dočasně lety do Bejrútu, Tel Avivu či Teheránu. Tento týden někteří dopravci pozastavení letů prodloužily.

Například v úterý společnost easyJet oznámila zrušení letů do a z Izraele až do března příštího roku, napsal server The Times of Israel (Tol). Tento britský nízkonákladový dopravce pozastavil své lety do Izraele už v dubnu, a to do 27. října. Tehdy to udělal poté, co Írán poprvé ze svého území zaútočil na Izrael, když na něj vyslal asi 300 raket a dronů. Ty se podařilo izraelské armádě odrazit s pomocí USA, Británie, Francie a několika zemí regionu, takže si útok nevyžádal žádné oběti. Teherán útočil v odvetě za izraelský úder na konzulát v Damašku, při němž 1. dubna zemřelo několik důstojníků íránských revolučních gard.

Také americké aerolinky Delta tento týden prodloužily pozastavení letů do Tel Avivu, a to do konce měsíce. Do odvolání už dříve zrušily lety do Izraele i United Airlines. Od úterka naopak obnovil lety do Izraele maďarský nízkonákladový dopravce Wizz Air.

Kvůli zrušeným spojům uvázlo v cizině podle serveru ToI na 150 000 Izraelců. Ministerstvo dopravy ale trvá na tom, že izraelský vzdušný prostor je bezpečný. Izraelské aerolinky pokračují v letech a jsou připraveny přidat další spoje, pokud bude potřeba pomoci dostat Izraelce domů.

Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová o víkendu oznámila, že dala pokyn svým úředníkům, aby zajistili kyvadlovou námořní dopravu z Kypru do Izraele pro Izraelce, kteří mají problém dostat se po rušení leteckých spojů domů.