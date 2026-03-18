Počet dětských obětí války v Libanonu vydá za jednu třídu denně, burcuje UNICEF

Militantní hnutí Hizballáh na začátku března vzdušnými údery zaútočilo na sever Izraele poté, co vyjádřilo solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským útokům. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpovídá rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery.
Od té doby bylo v Libanonu zabito nejméně 116 dětí a dalších více než 300 utrpělo zranění, uvádí libanonské ministerstvo zdravotnictví. To se rovná zhruba 30 dětem denně. „To je třída dětí, která je v Libanonu každý den od začátku války buď zabita, nebo zraněna,“ řekl Chaiban. „Zaplatily hroznou cenu. První věc, kterou požadujeme, je uklidnění bojů,“ dodal.
Počet obyvatel, kteří kvůli válce museli opustit domov a kteří se zaregistrovali u libanonského ministerstva sociálních věcí, dosáhl zhruba 1,05 milionu. Mezi nimi je 350 tisíc dětí. „Zcela to narušuje životy dětí. Žádný domov, žádná škola, žádný pocit normálnosti,“ varoval Chaiban.
Podle prohlášení úřadů 132 742 z vnitřně vysídlených obyvatel nyní přebývá ve více než 600 hromadných uprchlických přístřeších. Stovky dalších však žijí na pobřeží metropole – někteří ve stanech, jiní zcela bez přístřeší. Mnoho vysídlených rodin uvedlo, že azylové domy měly omezené množství elektřiny, žádné topení a nedostatek koupelen a tekoucí vody.
Izraelské údery v Libanonu od 2. března zabily podle středečního prohlášení libanonského ministerstva zdravotnictví 968 lidí, což je o 56 mrtvých více, než uváděla bilance z předchozího dne. Údery zranily přes 2 400 lidí.