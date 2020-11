Ukradla Trumpovi voliče? Libertariánka Jorgensenová mohla hrát klíčovou roli v amerických volbách

Washington/Praha Je možné, že by Joe Biden letošní volby proti Donaldu Trumpovi nevyhrál, kdyby mu nepomohli svými zisky hlasů nezávislí kandidáti. Ti sice oslovili jen nepatrné procento voličů, ale tam, kde byly výsledky velmi těsné, mohli hrát důležitou roli. Nejvýrazněji se prosadila Jo Jorgensenová za Libertariánskou stranu a podle odborníků mohla současnému prezidentovi ‚ukrást‘ vítězství právě ona.

Třetí strany jsou zapomínanými subjekty amerických voleb. Od roku 1852, kdy vyhrál Abraham Lincoln, neuspěl žádný kandidát mimo dva hegemony americké politiky – republikány a demokraty. Odborníci to podle deníku The Washington Post přičítají systému „vítěz bere vše“ či nedostatku zdrojů a mediální pozornosti pro nezávislé strany.



Jo Jorgensenová, rodačka z Illinois, vysokoškolská pedagožka a především kandidátka na prezidentku za nejsilnější „třetí“ stranu – libertariány , celkově ve volbách zatím získala podle CNN přes 1 700 000 hlasů a objevují se spekulace, že mohla zásadním způsobem ovlivnit výsledky voleb.

Libertariáni slavili úspěch slavili v roce 2016, kdy se mluvilo o tom, že k nim přešlo velké množství republikánských voličů, kteří byli znechuceni nominací Donalda Trumpa, a přitom nechtěli lístek hodit Hillary Clintonové. K tomuto kroku vyzývali i někteří vlivní lídři jako vyzyvatel Baracka Obamy Mitt Rommey. Libertariánský kandidát Gary Johnson tehdy získal 3,3 % a v rodném Novém Mexiku dokonce 9 %, to byl nejlepší výsledek nezávislého kandidáta od roku 1996.

I letos hráli libertariáni důležitou roli. V tradičně republikánském státu Georgii, který vítěze odmění 16 voliteli, vede Biden nad Trumpem o cca 10 000 hlasů. Jorgensenové podle posledních počtů hodilo lístek 61 961 občanů. Toto číslo je více než šestkrát vyšší, než je rozdíl v počtu hlasů obou kandidátů. V Georgii se sice hlasy budou přepočítávat, ale očekává se, že výsledky dopadnou srovnatelně.

V Arizoně vede Biden o 15 000 hlasů, Jorgensenovou volilo 50 000 lidí. Wisconsin Biden vyhrál o 20 000, Jorgensenová získala 38 000 hlasů. V klíčové Pensylvánii s 20 voliteli Trump prohrál o 45 000 lístků a Jorgensenová jich získala 77 000.



Kdyby se - jen čistě hypoteticky - velká část libertariánských voličů ve výše jmenovaných státech přiklonila k Trumpovi, získal by dalších 57 volitelů, tím by o jednoho přesáhl hranici 270 a stal se tak vítězem voleb. Britský deník The Guuardian ale poukazuje, že hlas pro Jorgensenovou by nebyl automaticky hlasem pro republikány, kdyby libertariáni nekandidovali.

Na druhou stranu má tato nezávislá strana názorově blíže k republikánům. Oba pravicové subjekty mají značné programové průniky. Požadují snižování daní s co nejmenšími zásahy do osobních i podnikatelských svobod.

Jedním z hlavních bodů bylo například dobrovolné nošení roušek. „Pokud chcete nosit ústenku, je to skvělé. Můžete jít nakupovat do jednoho z obchodů, kde jsou roušky povinné. Jestli nechcete roušku nosit, můžete si vybrat obchod, který je nevyžaduje,“ uvedla Jorgensenová podle CNBC, podobnou rétoriku vedl i Trump.

Jorgensenová odmítá odpovědnost za prohru republikánů. Tvrdí, že si za ni mohou sami. „Měli by se zlobit na ty kandidáty, kteří nenaplnili své sliby z kampaně,“ uvedla Jorgensenová. Ta tvrdí, že voliči utíkají k libertariánům z obou táborů. „Pokud by se republikáni znovu chovali jako republikáni, to znamená snižovali deficit; a pokud by se demokrati vrátili k tomu, že jsou stranou míru, která přivede vojáky ze zahraničí a zajistí každému jeho osobní práva; potom ano, byla bych velmi spokojená,“ zhodnotila kandidátka.



Jorgensenová nicméně připustila, že většina těch, se kterými se potkala během volební kampaně, byli zhrzení voliči Trumpa. „Hodně lidí mi řeklo: Ano, volila/volila jsem nadšeně Trumpa v roce 2016. Avšak on nesplnil své sliby,“ uvedla libertariánka.

Experti se na tom, zda Jorgensenová mohla vzít Trumpovi vítězství, neshodují. David Boaz, který se profesně zabývá libertariánstvím, tvrdí, že to nelze snadno určit. „Nevíme, co by se stalo, kdyby libertariáni nekandidovali,“ řekl Boaz. „Libertariáni dostávají rovněž hlasy od lidí, kteří by raději nešli volit, než dali hlas republikánům či demokratům,“ dodal odborník.

Na výsledky by mohl mít vliv i druhý výrazný kandidát nezávislých stran. Howie Hawkings, environmetální aktivista ze strany Zelených. Hawkings jako čtvrtý nejúspěšnější kandidát získal pouhých 0,2 % - 362 000 hlasů. O vlivu nezávislých kandidátů se dá tedy jen spekulovat, ale vše nahrává tomu, že výsledky mohly vypadat bez jejich kandidatury jinak.