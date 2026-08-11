Brigádní generál Favzí Mansúrí zemřel při explozi v pondělí večer, uvedly zdroje, které si přály zůstat v anonymitě. Neupřesnily, kdo za útokem stojí, ani neposkytly další podrobnosti o výbušném zařízení.
Severoafrická země čelí nestabilitě od roku 2011, kdy povstání podporované NATO svrhlo dlouholetého autokrata Muammara Kaddáfího. Od roku 2014 je Libye rozdělená mezi soupeřící frakce, přičemž jedna má vládu na západě země a druhá na východě.
LNA pod vedením vojenského velitele Chalífy Haftara ovládá velkou část východní a jižní Libye. Je spojená s úřady se sídlem v Benghází, zatímco mezinárodně uznávaná vláda národní jednoty sídlí v hlavním městě Tripolisu a ovládá velkou část západu země.