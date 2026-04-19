Další špatná zpráva pro Rusko. Libyjské frakce se pod patronátem USA sbližují

Libye je rozdělena od roku 2014, kdy vypukla válka v návaznosti na povstání, které o tři roky dříve svrhlo dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího. Vláda národní jednoty podporovaná OSN vedla boje s Libyjskou národní armádou (LNA) pod vedením polního maršála Chalífy Haftara, ovládajícího východní část země.
Západní a východní síly se ale nyní zúčastnily vojenského cvičení speciálních sil Flintlock 2026 v centrálním městě Syrta, pořádaného pod taktovkou amerického Velitelství pro Afriku (AFRICOM) ve spolupráci s italskými speciálními silami. Akce se odehrává současně v Libyi a v Pobřeží slonoviny a účastní se jí na třicet států.
„Toto cvičení upevní vazby mezi všemi účastníky a dokáže náš společný závazek čelit terorismu v Africe a oslabit jeho pozice,“ uvedl na zahajovacím ceremoniálu generálporučík John Brennan, zástupce velitele Africomu. Podle něj byla účast libyjských frakcí možná díky „vizionářským lídrům“ a úsilí libyjského společného vojenského výboru, ve kterém sedí rovnoměrně zástupci obou znepřátelených frakcí (3+3). „Bezpečnost je základem prosperity, což je dnes v Libyi jasně patrné,“ dodal.
Portál The Wall Street Journal podotýká, že velitelé střední úrovně obou frakcí začali působit ve společném centru poblíž Syrty, což zlepšilo schopnost Libye čelit džihádistickým skupinám. Nedávno například rozbily čtyři buňky Islámského státu, které pašovaly lidi do Evropy. Strany své vztahy ještě upevnily zřízením nové společné komise složené ze šesti velitelů, která bude dohlížet na společné síly.
Sílící kooperace se projevuje i v ekonomické oblasti. Oba tábory se minulý týden dohodly na prvním jednotném rozpočtu za více než deset let, který má naložit s miliardami dolarů z výnosů z ropy.
Obavy z Rusů jako impuls
Podle WSJ byl významným impulsem ke sbližování soupeřících frakcí strach generála Haftara, že ruští žoldáci z Wagnerovy skupiny, skrze které jej Kreml podporoval, se vůči němu vzbouří a pokusí se provést puč, jako se tomu stalo v Moskvě. Brennan v tom vycítil příležitost a přivedl Haftara do kontaktu s Abdulsalámem Al-Zoubím, náměstkem ministra obrany ve Vládě národní jednoty.
WSJ cituje nejmenovaného vysoce postaveného amerického činitele, podle něhož si oba muži nakonec začali dobře rozumět. I když patří k odlišným táborům, přesto spolu zašli příležitostně na oběd.
USA a další státy doufají, že společné cvičení otevře Libyi dveře k západnímu výcviku a vybavení, čímž by omezily její spoléhání se na Rusko a Bělorusko. „Rádi bychom viděli vládu, která nepovažuje za nutné zapojovat zahraniční mocnosti,“ uvedl Martin Reynolds, velvyslanec Spojeného království v Libyi, který se cvičení zúčastnil a jenž měl na mysli především Rusko.
„Libye se pomalu stává jednotnější,“ uvedl Geoff Porter, prezident společnosti North Africa Risk Consulting. „Více tradičních západních aktérů je ochotno spolupracovat se západní i východní částí země, takže Rusko je čím dál více odsunuto na okraj.“
Rusko využívalo chaos v zemi k získání přístupu k místním cenným zdrojům. Libye je pro něj též logisticky významnou spojnicí, kudy může expandovat do dalších afrických států. Pokud by ale došlo ke stabilizaci země, hrozí mu podobný scénář jako v Sýrii, kde přišlo o leteckou trasu k přepravě personálu a zbraní ke svým africkým spojencům.
Libye je pro zahraniční mocnosti lukrativní. Americké a další ropné společnosti se zájmem hledí na libyjské zásoby černého zlata. Země má i zásoby vzácných kovů, včetně těch žádaných technologickým sektorem.
„Rozsah investičního potenciálu je motivem pro sjednocení země,“ připustil Brennan. „Stabilizace Libye by také mohla umožnit využití zdrojů pro různá odvětví, zejména pro high-tech a obranný průmysl.“