U břehů Libye se převrátila loď s migranty. Desítky z nich zahynuly, další se pohřešují

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  20:53aktualizováno  20:53
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
U pobřeží východní Libye se převrátila loď se zhruba 60 migranty. Deseti se podařilo doplavat na ostrov a zachránit se. Nejméně 50 z nich ale zahynulo nebo se pohřešuje, sdělila ve středu místní pobřežní stráž.

Neštěstí se stalo v úterý blízko ostrova Bardaa severozápadně od města Tobruk. Zemi původu migrantů pobřežní stráž neuvedla. Byly mezi nimi ale i ženy a děti. Loď směřovala k evropským břehům.

Libye je jedním z výchozích bodů, odkud do Evropy přes Středozemní moře míří lidé prchající ze zemí Blízkého východu a Afriky. Za riskantní cestu v často přetížených a nevyhovujících plavidlech pašerákům lidí platí většinou několik tisíc eur.

Nehody lodí, které je převážejí, jsou častým jevem. V polovině června se na moři v blízkosti Tobruku převrátila loď. Deset lidí přežilo, 11 těl utonulých se podařilo nalézt a 40 migrantů se pohřešovalo.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na této tranzitní trase ve střední části Středozemního moře v období od začátku roku do poloviny května zahynulo nebo bylo pohřešováno nejméně 800 migrantů. Za celý minulý rok jich podle organizace bylo přes 1 300.

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Ilustrační snímek

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