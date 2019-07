Lidé na Facebooku plánují hon na lochnesku. Záchranáři ale varují před nástrahami jezera

Londýn/Praha Podle facebookové události to vypadá, že 21. srpna hodlají tisíce lidí vyrazit ke skotskému jezeru Loch Ness a uspořádat hon na lochneskou příšeru. Pořadatel události, Američan Bryan Richards se inspiroval obdobnou akcí, která se má odehrát 20. září v americké Oblasti 51.

Svou účast na události Storm Loch Ness, Nessie can’t hide from us all potvrdilo přes 18 tisíc lidí. Dalších 39 tisíc to „zajímá“.



Všimla si toho i Royal National Lifeboat Institution, píše BBC. „Bez účasti americké armády to vypadá Loch Ness trochu méně hazardněji než davový nájezd na Oblast 51. Máme tady ovšem nástrahy,“ řekla mluvčí záchranářů z jezera Loch Ness.

Kupříkladu kapacita 85 záchranářských člunů by ani zdaleka nevystačila pro všechny účastníky této akce. Voda v jezeře je studená, průměrná teplota je i v létě okolo 6 °C. Studená voda může způsobit šok a podchlazení. Jezero sahá do hloubky bezmála 230 metrů. To je dvaapůkrát víc, než měří věž Westministerského paláce známá jako Big Ben, upozorňují na Facebooku záchranáři.

Opatrní by měli být lidé i proto, že podmínky se mohou kvůli počasí změnit z minuty na minutu. Na jezeře byly zaznamenány i vlny 4 metry vysoké. Jezero je sladkovodní, tím pádem voda méně nadnáší než ta mořská. Což může být problém v případě, že by někdo spadl do vody pokoušel se plavat.