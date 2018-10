‚Lidé nevěděli, o čem volí.‘ Britové pochodovali za druhé referendum

LONDÝN Je třetí říjnový týden, ale v Londýně svítí slunce, a obloha je modrá jako Facebook. Stovky protestantů proudící kolem čísla 10 Downing Street jdou vesměs v tričku. Na počest nejslavnější adresy Spojeného království se ozývá všeobecné bučení a pískání.

„Hey, hey, Theresa May, we demand a final say!“ zní všeobecný pokřik. Celý ten mumraj pokojně sledují sochy hrdinů druhé světové války, polních maršálů Alana Brooka a Bernarda Montgomeryho.

„Je čas dát konečně slovo lidem,“ komentuje situaci Adrian McManaman, 52letý člen sdružení People’s Vote. Jeho názor sdílí mnoho Britů – na slavném Whitehallu se nedá ani hnout. V samotném hesle tkví ovšem háček. Nedostali už přeci lidé slovo? Nebylo výsledkem právě rozhodnutí o Brexitu?

„Já uznávám, že to referendum bylo demokratické a platné. Bylo ale postavené na lžích a dezinformacích. Nikdo přesně nevěděl, o čem se vlastně hlasuje... 350 milionů pro NHS (státní zdravotní péči – pozn.aut.) – Kde jsou?!“

Adrianova otázka je na místě. Odpověď na ni ovšem nezná nikdo, a britská premiérka Theresa Mayová patrně ze všech nejméně. Její poslední pokus o vyjednání výhodných podmínek pro odchod její země z EU skončil pozoruhodným fiaskem. Jeho jediným výsledkem je právě ona demonstrace, na které se nyní nacházíme. A není to demonstrace jako každá jiná. Vyzvali k ní samotní politikové. Na popud desítek britských poslanců napříč politickým spektrem dnes z Park Lane k parlamentu pochoduje téměř 700 tisíc lidí.

„Nejdřív volit, potom myslet. To u mě není demokracie,“ říká Joseph McCulloch. Je mu 53, a mluví nádhernou irskou angličtinou. Výrazně znělá „r“ dávají jeho řeči pravidelný, kolébavý rytmus.

„Já jsem původně z Belfastu. Kdo myslel na irskou hranici, když šel před dvěma roky k té urně? Kdo myslel na irský mír? A co víc, kdo myslel na evropský mír? To byl přeci důvod, proč Evropská Unie vznikla. Britští politikové celou dobu jenom lžou, a pak to popírají, lžou, a pak to znovu popírají.“ Zamyslí se, a odkašle si. „Mně už je to jedno. Já jsem starý dědek. Ale jde o vás, o vaši generaci.“

Generační otázka je v kontextu Brexitu stěžejní. Mladí lidé v drtivé většině volili pro setrvání v Unii. Na dnešním pochodu se to ale překvapivě hemží lidmi od čtyřicítky nahoru. Najít v davu někoho mladšího – vyjma malých dětí se svými rodiči – není úplně snadné. Nakonec se ale přeci jen objeví mladík nesoucí vlajku Evropské Unie, jednadvacetiletý Ben Greenwoods ze Southamptonu.

„Většina lidí tehdy vůbec nevěděla, o čem volí. Když si na Googlu přečtu dva roky staré články, ze všech těch lží a předsudků je mi špatně,“ říká Ben. „Situace se ale změnila, nálada se změnila. Vláda je v patové situaci… Jednou ti podvodníci zmizet musí!“ dodává.

Kdo jsou podle Bena „ti podvodníci“? Občas je lze spatřit na některém z transparentů, kterými se to okolo jen hemží. Blonďatá hříva bývalého ministra zahraničí Borise Johnsona je oblíbeným motivem. Na jedné z cedulí je jeho tvář doplněna hitlerovským knírem. Jinde je vidět hubenou, obrýlenou tvář, a pod ní lakonický nápis „Brexshit“. Dotyčným je Jacob Rees-Mogg, na první pohled nevýrazný muž připomínající bankovního úředníka, ve skutečnosti však velmi vlivný konzervativní poslanec.

Lidé v Londýně protestovali proti Brexitu.

Jaké jsou ovšem šance, že tito mužové prostě „zmizí“? Jaké jsou šance, že se protestantům podaří přimět britskou vládu k vyhlášení druhého referenda?

„Abych se přiznal, vzhledem k našim možnostem teď a tady jsem trochu skeptický,“ přiznává Ben. „To je ale jedno, stejně jsem musel přijít podpořit správnou věc.“

Pokud se stane pravý opak, a do čela vlády se dostane některý ze zastánců tzv. tvrdého Brexitu, hodlá se Ben odstěhovat do Švýcarska. Adrian si podobný krok nemůže dovolit. V Británii má celou rodinu, o kterou se musí postarat. A taky už není nejmladší. Josephovi ale věk nevadí.

„Samozřejmě, že se odstěhuju. Já v žádné Pevnosti Británie bydlet nebudu,“ říká rozhodně. „Půjdu domů… do Irska,“ uzavírá, a při posledních slovech jeho hlas nápadně zjihne.