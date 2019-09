Lidé pláčou a dochází voda. ‚Monstrózní’ hurikán Dorian ničí Bahamy

MIAMI/PRAHA Hurikán Dorian, jedna z nejsilnějších bouří v historii, zasáhl Bahamy. Silný vítr odnášel střechy a ničil domy. Obyvatelé USA očekávají, že hurikán udeří v úterý na Floridě. Stovky tisíc lidí se tak musí evakuovat ze svých domovů. Mnohdy již počtvrté za poslední čtyři roky.

„Jako lékař jsem byl vycvičen, abych toho vydržel mnoho, ale nikdo mě nepřipravil na něco takového,“ uvedl na tiskové konferenci bahamský premiér Hubert Minnis. „Toto je smrtící bouře, monstrózní bouře,“ varoval premiér všech 73 tisíc obyvatel ostrova Grand Bahama v neděli večer. Hurikán Dorian dorazil k pobřeží souostroví kolem osmé hodiny večer místního času. A podle meteorologů měl Bahamy sužovat až do úterního rána. Postupuje totiž velmi pomalu - rychlostí pouhých 1,6 kilometru za hodinu.



Jedna z nejsilnějších atlantických bouří v historii na ostrovech strhávala střechy domů, převracela auta, porážela stromy a stožáry elektrického vedení a způsobila rozsáhlé záplavy. Rychlost větru místy dosahovala 355 kilometrů za hodinu, což je podle Národního centra pro hurikány v Miami nejvyšší rychlost větru od roku 1951.

Z postižených oblastí během pondělí chodilo jen velmi málo zpráv. Většina lidí byla v krytech, jen redaktor deníku The Guardian v pondělí v podvečer konstatoval, že letiště i přístavy byly stále uzavřené.

Podle agentury AP však lze očekávat, že mnozí přijdou o své domovy. Bahamský premiér Minnis na tiskové konferenci poznamenal, že v některých oblastech ostrovů Abaco, které leží v severní části celého bahamského souostroví, „není patrný rozdíl mezi tím, kde je oceán a kde začínají silnice“.

Na řadě míst došlo k výpadkům proudu a místní tak ani nemohli sledovat zprávy, aby se dozvěděli, co se děje za zdmi jejich krytů. „Doufám, že to není naposledy, co lidé uslyší můj hlas,“ dodal Minnis. Podle deníku The New York Times byly nouzové kryty na ostrovech Abaco naprosto plné a proto se řada místních obyvatel prý ukrývala i v kostelech, přestože vláda do nich neměla v plánu dodávat jídlo ani vodu.

„Můj člověk v kostele svatého Františka mi sdělil, že tam již došla voda,“ uvedl pro americký deník Louby George z organizace Human Rights Bahamas. „Nemají tam ani žádný lékařský personál, který by mohl v případě pohotovosti zakročit.“ Lidé mu prý posílají hlasové zprávy, na kterých jsou v pozadí slyšet další, jak pláčou a zalykají se.

Katastrofické záběry se šířily po sociálních sítích a obyvatelé ostrova Grand Bahama to mohli vše sledovat, zatímco čekali, až hurikán udeří u nich. „Všichni jsme si opravdu vzali varování k srdci,“ uvedla pro média devětačtyřicetiletá Sarah Kirkbyová žijící ve městě Freeport na ostrově Grand Bahama. „Všichni byli mnohem více pozorní, než obvykle bývají.“

Obyvatelé mají s živlem už své zkušenosti. Před třemi lety se přes ostrovy prohnal hurikán Matthew a úřadům trvalo šest měsíců, než se podařilo opravit přívody elektřiny do všech částí Grand Bahama. Většina nově postavených domů tak má v sobě zabudovaný kryt, kovovou střechu a vlastní generátor.

„Pokud jste se rozhodli zůstat, investovali jste. Posílí vás to a chcete ochránit místo, které milujete,“ dodala Kirkbyová. Zatím ani ale není jasné, za jak dlouho se přes ostrov hurikán přežene. Odborníci předpokládají, že by od Bahamských ostrovů měl Dorian zamířit na pobřeží USA.

Evakuace stovek tisíc

„Není ale jisté kudy se Dorian v dalších dnech vydá,“ uvedl pro The Guardian profesor z londýnské Brunel University Mohammad Heidarzadeh. „Cesty hurikánů jsou ovlivněné často střetem se zemí, horami či vysokými budovami. Podle dat z minulosti ale pravděpodobně zamíří směrem k Floridě, kterou by měl zasáhnou v nadcházejících dnech. Bude nutné evakuovat minimálně pět kilometrů kolem pobřeží.“

Tropical-storm-force winds are mostly likely to start in Georgia early on Wednesday, in South Carolina late Wednesday, and in North Carolina early Thursday. Follow the latest #Dorian forecast at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/WjJzaNFncj — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2019

Přírodní živel se totiž bude pohybovat nebezpečně blízko východního pobřeží Floridy, uvedlo v pondělí americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Poté patrně pocítí jeho dopady i státy Georgia a Jižní Karolína.

Evakuace nařízená v Jižní Karolíně vešla v platnost v poledne místního času (18:00 SELČ). Opatření se má týkat zhruba 830 tisíc lidí, přičemž mnozí z nich se budou muset evakuovat již počtvrté za uplynulé čtyři roky.