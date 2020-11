Lidé z celého světa touží žít v Kanadě, ukázal průzkum. Kam by chtěli Češi?

USA Na základě analýzy dat z internetového vyhledávání vznikl žebříček nejpopulárnějších oblastí v jednotlivých státech. Intenzita hesel spojených s migrací za dobu pandemie vzrostla téměř o třetinu. Přečtěte si, jaké jsou nejoblíbenější destinace.

Nejvyhledávanější země zveřejnila ve zprávě americká finanční společnost Remitly, která vychází z analýzy dat získaných z Google vyhledávače. Zpráva zachycuje výsledky ze 101 zemí, ve kterých se sledovaly poměrné měsíční výskyty hesel spojených se stěhováním do ciziny.

Společnost po dobu pandemie zaznamenala celosvětový nárůst vyhledávání frází značících plány migrace do jiných států. Například heslo „jak se přestěhovat do zahraničí“ bylo od ledna do října vyhledáváno o 29 procent více než v předešlé době.

Mezi všemi zeměmi zvítězila Kanada, ta byla nejvyhledávanější ve 30 zemích. Zpráva poukazuje na to, že Kanada je jedním z nejbezpečnějších států na světě, dobře si vede i v žebříčku nezaměstnanosti a imigrantům nabízí vstřícné podmínky. Nadto se stát pyšní mnoha přírodními skvosty. Kanadu si zvolili Britové, Mexičané, Francouzi, většina státu severní Afriky nebo například Indové.

Kanaďané nejvíce vyhledávali druhou nejúspěšnější zemi – Japonsko. O životě ve východoasijské monarchii mimo ně sní i Američané či Australané a velká část obyvatel jihovýchodní Asie. Spojené státy skončily až na překvapivé deváté pozici společně s Velkou Británií. Zajímavé je, že USA nejvíce vyhledávali zrovna Rusové. V arabském světě dominoval Katar, který skončil se šesti preferenčními body na pátém místě.

V Evropě je nejpopulárnější zemí Španělsko, které upřednostnilo 12 zemí. Většina z preferencí pocházela z Jižní Ameriky. To výzkumníci přičítali jazykové blízkosti. Třetí se v žebříčku umístilo Německo, které své body nasbíralo ve východní Evropě. Rovněž Češi podle zprávy touží po životě ve Spolkové republice. Evropané často nejvíce vyhledávají namísto zámořských oblastí nedaleké státy. Němci chtějí bydlet ve Švýcarsku, Ukrajinci v Polsku, Španělé ve Francii, Italové v Německu, Švédové a Finové zase ve Španělsku.

Šéf Remitly Jago McKenzie se domnívá, že hlavní motivací, proč lidé opouští svou vlast, je kvalita života a vyšší platové ohodnocení, které migrantům následně umožňuje živit příbuzné v rodné zemi. „Myslím, že rok 2020 byl příležitostí zvážit možnosti, jak změnit svůj život k lepšímu,“ dodává závěrem ředitel McKenzie pro britský list DailyMail.