Lídři Arménie a Ázerbájdžánu podepsali v Bílém domě mírovou dohodu

„Nastolujeme na Jižním Kavkazu mír,“ řekl Alijev po podpisu dohody. Podle Pašinjana dnes položili základ „pro lepší příběh, než jaký jsme měli v minulosti“. Trump ohlásil, že se obě země zavazují navždy ukončit veškeré boje.
Arménie a Ázerbájdžán, které v roce 1991 získaly rozpadem Sovětského svazu nezávislost, byly ve sporu od konce 80. let, kdy se Náhorní Karabach – ázerbájdžánský region s převážně arménským obyvatelstvem – s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu. V roce 2023 Ázerbájdžán znovu získal Karabach, což vedlo k útěku asi 100 000 etnických Arménů do Arménie.