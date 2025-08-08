Lídři Arménie a Ázerbájdžánu podepsali v Bílém domě mírovou dohodu

Autor: ,
  23:25
Lídři Arménie a Ázerbájdžánu v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující přes 35 let svárů mezi těmito zeměmi. Podle agentury AFP arménský premiér Nikol Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev zároveň oznámili, že Trumpa nominují na Nobelovu cenu za mír.

Lídři Ázerbájdžánu Ilham Alijev (vlevo) a Arménie Nikol Pašinjan (vpravo) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem při podpisu mírové dohody. (8.8.2025) | foto: ČTK

„Nastolujeme na Jižním Kavkazu mír,“ řekl Alijev po podpisu dohody. Podle Pašinjana dnes položili základ „pro lepší příběh, než jaký jsme měli v minulosti“. Trump ohlásil, že se obě země zavazují navždy ukončit veškeré boje.

Arménie a Ázerbájdžán, které v roce 1991 získaly rozpadem Sovětského svazu nezávislost, byly ve sporu od konce 80. let, kdy se Náhorní Karabach – ázerbájdžánský region s převážně arménským obyvatelstvem – s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu. V roce 2023 Ázerbájdžán znovu získal Karabach, což vedlo k útěku asi 100 000 etnických Arménů do Arménie.

