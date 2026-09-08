Lídry EU šokoval pohřeb Mladiče. Zpochybnili cestu Srbska do Unie

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  10:02
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Záběry z pondělního pohřbu odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče byly podle šéfky Evropské komise i předsedy Evropské rady šokující. Přítomnost některých vysokých srbských představitelů na pohřbu označili za politováníhodnou a v rozporu s hodnotami, které jsou důležité na cestě Srbska do Evropské unie. Ursula von der Leyenová a António Costa to uvedli ve společném prohlášení.

„Ratko Mladić byl odsouzený válečný zločinec. Byl zodpovědný za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Zemřel během výkonu doživotního trestu za genocidu ve Srebrenici a za další zločiny,“ napsala von der Leyenová.

V srbském Bělehradě se koná pohřeb válečného zločince Ratka Mladiče. (7. září 2026)
V srbském Bělehradě se koná pohřeb válečného zločince Ratka Mladiče. (7. září 2026)
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa na tiskové konferenci po summitu v Alden Biesenu (12. února 2026)
V srbském Bělehradě se koná pohřeb válečného zločince Ratka Mladiče. (7. září 2026)
V srbském Bělehradě se koná pohřeb válečného zločince Ratka Mladiče. (7. září 2026)
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„Prvky oficiální podpory a účast některých vysoce postavených srbských představitelů na pohřbu jsou hluboce politováníhodné. Ukazují na neschopnost vyrovnat se s temnou kapitolou nedávné evropské historie a jsou v rozporu s hodnotami, na nichž je založena srbská cesta k Evropské unii,“ dodává prohlášení, které zveřejnil i Costa.

Mladić zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Odpykával si doživotní trest za válečné zločiny spáchané během války v Bosně v letech 1992 až 1995.

Jeho rakev byla od pondělního rána vystavena v pravoslavném chrámu svatého Lukáše v Bělehradě. Podle fotoreportéra agentury AFP mnozí lidé políbili zavřenou rakev, kterou zpočátku obklopovali vojáci, zatímco srbští pravoslavní kněží recitovali modlitby. Mezi příchozími stoupenci muže, kterého mezinárodní média nazývala Balkánským řezníkem, bylo i mnoho srbských válečných veteránů.

Mladičovo tělo bylo v chrámu vystaveno pět hodin. Před kostelem se shromáždily tisíce občanů. Přišli například i syn srbského prezidenta Aleksandara Vučiče Danilo a několik ministrů srbské vlády, včetně ministra obrany Bratislava Gašiče nebo ministra spravedlnosti Nenada Vujiče.

Smuteční obřad v kostele začal kolem poledne a vedl ho srbský patriarcha Porfirij za účasti biskupa srbské pravoslavné církve, napsal srbský server Danas. Davy lidí sledovaly obřad na velkoplošné obrazovce před kostelem. Po obřadu vojáci vynesli rakev s tělem Mladiče z kostela a průvod zamířil na hřbitov.

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