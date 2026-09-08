Lídry EU šokoval pohřeb Mladiče. Zpochybnili cestu Srbska do Unie

„Ratko Mladić byl odsouzený válečný zločinec. Byl zodpovědný za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Zemřel během výkonu doživotního trestu za genocidu ve Srebrenici a za další zločiny,“ napsala von der Leyenová.
„Prvky oficiální podpory a účast některých vysoce postavených srbských představitelů na pohřbu jsou hluboce politováníhodné. Ukazují na neschopnost vyrovnat se s temnou kapitolou nedávné evropské historie a jsou v rozporu s hodnotami, na nichž je založena srbská cesta k Evropské unii,“ dodává prohlášení, které zveřejnil i Costa.
Mladić zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Odpykával si doživotní trest za válečné zločiny spáchané během války v Bosně v letech 1992 až 1995.
Jeho rakev byla od pondělního rána vystavena v pravoslavném chrámu svatého Lukáše v Bělehradě. Podle fotoreportéra agentury AFP mnozí lidé políbili zavřenou rakev, kterou zpočátku obklopovali vojáci, zatímco srbští pravoslavní kněží recitovali modlitby. Mezi příchozími stoupenci muže, kterého mezinárodní média nazývala Balkánským řezníkem, bylo i mnoho srbských válečných veteránů.
Mladičovo tělo bylo v chrámu vystaveno pět hodin. Před kostelem se shromáždily tisíce občanů. Přišli například i syn srbského prezidenta Aleksandara Vučiče Danilo a několik ministrů srbské vlády, včetně ministra obrany Bratislava Gašiče nebo ministra spravedlnosti Nenada Vujiče.
Smuteční obřad v kostele začal kolem poledne a vedl ho srbský patriarcha Porfirij za účasti biskupa srbské pravoslavné církve, napsal srbský server Danas. Davy lidí sledovaly obřad na velkoplošné obrazovce před kostelem. Po obřadu vojáci vynesli rakev s tělem Mladiče z kostela a průvod zamířil na hřbitov.