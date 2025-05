Čtvrteční očekávaná přímá jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, kam ruská vojska na Putinův rozkaz vpadla v únoru 2022, se stala jedním z hlavních témat zasedání ministrů zahraničí NATO. Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhoval osobní schůzku s Putinem, Moskva se dlouho k podobě jednání nevyjadřovala. Ve středu Kreml oznámil, že ruskou delegaci povede Medinskij.

„Je otázkou, jestli to vůbec nazvat jednáním o míru. Putin se toho zjevně bojí. Poslal jednu z ideologických figur, už to samo o sobě je signálem, jak k tomu bude přistupovat, tedy ne moc pozitivně,“ řekl Lipavský o istanbulském jednání.

Pohled na Muzeum palácových sbírek poblíž pracovního sídla tureckého prezidentství, kde by se mohly uskutečnit přímé rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. (15. května 2025)

Například estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna dnes novinářům vyslání ruské delegace na nízké úrovni přirovnal k políčku do tváře. „Je to spíše Putinova zbabělost,“ řekl Lipavský.

Ministři zahraničí při příchodu na zasedání sdíleli názor, že ruský postup nesvědčí o tom, že by Moskva chtěla učinit krok vpřed. Hovořili také o tom, že je čas vůči Rusku vyvinout další tlak. „Evropští lídři jednoznačně řekli, že můžou přijít další sankce,“ uvedl k tomu Lipavský.

„Pokud pokročí, v pátek přijedu,“ uvedl Trump

O možnosti přicestovat do Istanbulu se v pondělí zmínil i americký prezident Donald Trump, který se snaží zprostředkovat příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Krátce po oznámení Kremlu o složení delegace ale agentura Reuters informovala, že Trump do Turecka nezamíří. Ve čtvrtek ale uvedl, že pokud jednání mezi zeměmi pokročí, mohl by v pátek do Turecka přijet.

Trump je podle šéfa diplomacie USA Rubia otevřen jakémukoli postupu, který by vedl k míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Dodal, že USA chtějí vidět pokrok.

Zelenskyj chce pouze Putina

Zelenskyj uvedl, že bude ve čtvrtek v Ankaře jednat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a do Istanbulu se přesune, pokud tam přicestuje Putin. Po večerním oznámení Kremlu je však nyní jisté, že se jednání na prezidentské úrovni neuskuteční. Kreml sdělil, že vedle Medinského budou součástí ruské delegace mimo jiné náměstek ministra zahraničí Michail Galuzin, zástupce náčelníka generálního štábu Igor Kosťukov či náměstek ministra obrany Alexandr Fomin.

Putin v noci na neděli projevil ochotu vést přímá jednání s Ukrajinou ve čtvrtek v Istanbulu. Zelenskyj na Putinův návrh reagoval prohlášením, že ve čtvrtek bude v Turecku osobně a bude na šéfa Kremlu čekat.

V Istanbulu se uskutečnila jednání krátce po začátku války na Ukrajině v únoru 2022. Zastavení konfliktu to však nepřineslo. Turecko později zprostředkovalo nepřímá jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, která vedla k uzavření dohody o bezpečné přepravě zemědělských produktů přes Černé moře. Dohoda platila zhruba rok, od července 2022 do července 2023, kdy Rusko už neprojevilo vůli ji prodloužit.