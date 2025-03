Lipavský si dělá menší naděje než Trump. Od emisarů USA v Moskvě moc neočekává

Lipavský na dotaz, co od cesty amerických diplomatů očekává, řekl: „Já jsem to komentoval již v úterý, že od toho popravdě řečeno moc neočekávám, protože Moskva nijak nezměnila své cíle zničit Ukrajinu, ukrajinskou státnost, případně si tu zemi nějak podrobit. Ale uvidíme, jakým způsobem Moskva zareaguje.“

Zopakoval také své úterní vyjádření, že výsledek jednání USA s Ukrajinou o ukončení války, kterou před třemi lety rozpoutalo Rusko, je pozitivní zprávou pro evropskou bezpečnost.

Podle prohlášení podepsaného na jednání v Rijádu Ukrajina podnikne kroky k obnovení trvalého míru po ruské invazi. Ukrajinci se s Američany dále dohodli, že co nejdříve uzavřou komplexní dohodu o rozvoji klíčových nerostných surovin Ukrajiny. Spojené státy také obnovily svou vojenskou pomoc Ukrajině.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval americkému týmu za „konstruktivní rozhovory“. Podle něj návrh nezahrnuje jen jím původně navrhované příměří ve vzduchu a na moři, ale i na frontové linii. Řekl, že Ukrajina příměří přijímá, vnímá jej pozitivně. „Nyní je na Spojených státech, aby přesvědčily Rusko udělat totéž,“ řekl.

Trump doufá, že Putin přijme návrh na příměří

Washington po jednání s Kyjevem v Saúdské Arábii naléhá na Moskvu, aby stejně jako Ukrajina přijala americký návrh na okamžité a 30 dní trvající příměří. „Doufejme, že se nám podaří dosáhnout příměří ze strany Ruska,“ uvedl Trump. Republikánský prezident opět zdůraznil rozsah devastace a zabíjení ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou a uvedl, že to musí být zastaveno.

Do Moskvy by měl ve čtvrtek přijet zvláštní zmocněnec USA pro Blízký východ Steve Witkoff, který by se měl právě s Putinem jednat. Na otázku, jak by USA mohly na Moskvu vyvinout nátlak, Trump odpověděl, že doufá, že to „nebude nutné“.

V opačném případě USA mohou přijmout kroky, které by pro Rusko nebyly příjemné z finančního hlediska a byly by pro něj „velmi špatné“, dodal americký prezident.

„Mohli bychom udělat věci, které by pro Rusko byly velmi špatné. Bylo by to pro Rusko devastující. Ale to nechci udělat, protože chci vidět mír,“ řekl Trump.

Kreml ve středu zdůraznil, že chce slyšet přímo od USA, než se vyjádří o tom, jestli s příměřím souhlasí. Počítá s tím, že americký ministr zahraničí Marco Rubio a poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz budou informovat své ruské protějšky o rozhovorech s Ukrajinci v Saúdské Arábii, a nevyloučil ani telefonát mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Poté, co Kyjev kývl na příměří, obnovila Trumpova administrativa dodávky vojenské pomoci Ukrajině i sdílení zpravodajských informací. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že chce využít případné 30 dní trvající příměří v bojích s Ruskem k vypracování mírové dohody.