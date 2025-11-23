Litevské letiště ohrozily balóny pašeráků, muselo uzavřít provoz

Země ze stejného důvodu uzavřela na více než hodinu letiště ve Vilniusu také ve čtvrtek.
Litevská vláda na konci října po opakovaných incidentech s balony, které v pobaltské zemi narušily leteckou dopravu, uzavřela přechody s Běloruskem. Kvůli následným opatřením v Bělorusku uvázly stovky litevských kamionů.
Přechody země znovu otevřela ve čtvrtek, i když původně plánovala, že zůstanou uzavřené až do konce listopadu. Vláda se k tomu podle svých slov odhodlala po několika relativně klidných týdnech bez větších narušení vzdušného prostoru a letového provozu, zároveň ale varovala, že hranice by mohla být opět uzavřena, pokud se znovu objeví balony nebo drony.
Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko uzavření hranice označil za „šílený podraz“ a Západ obvinil z hybridní války proti Bělorusku a Rusku.