V Litvě je na spadnutí nouzová situace, usnadní boj proti balonům z Běloruska

„V současné době připravujeme právní základ a dokumenty,“ řekla novinářům premiérka a dodala, že vyhlášení nouzové situace se jeví jako „nejlepší postup v této době“.
Vyhlášení nouzové situace umožní vládě a místním úřadům vynaložit dodatečné zdroje na boj proti balonům.
„Nevylučujeme, že půjdeme ještě dále,“ prohlásila Ruginienéová. Možným důraznějším krokem je podle agentury AFP vyhlášení stavu nouze.
Tento krok by musel posvětit parlament. Stav nouze lze podle stanice LRT v Litvě vyhlásit, pokud je ohrožen ústavní pořádek nebo mír. Pobaltská země naposledy vyhlásila stav nouze v únoru 2022 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Před tím platil podél hranic v roce 2021, kdy narostl počet migrantů přicházejících přes sousední Bělorusko.
Letos země řeší pašerácké horkovzdušné balony, které do ní pronikají z Běloruska. Podle ministerstva vnitra jich letos do litevského vzdušného prostoru vniklo 599, kromě nich úřady zaregistrovaly také 197 dronů.
Narušily 320 letů, upozornila LRT. Dvě největší litevská letiště - ve Vilniusu a Kaunasu - kvůli balonům musela několikrát přerušit svůj provoz. Vilnius leží přibližně 20 kilometrů od hranic s Běloruskem, Kaunas dále.
Litevští představitelé tvrdí, že balony, které létají až ve výšce deseti kilometrů, jsou úmyslně vypouštěny do letových drah letišť a představují útok na civilní letectví.
Balony pašující přes hranice například cigarety nejsou novinkou, ale teprve v posledních měsících přiměly úřady k přerušování provozu letišť.
Litva, která je členskou zemí NATO i Evropské unie, dlouhodobě obviňuje Bělorusko, jehož autoritářský režim je blízkým spojencem Ruska, z vedení takzvané hybridní války.
V říjnu Vilnius uzavřel zbylé dva hraniční přechody s Běloruskem, Minsk poté podle AFP mimo jiné zakázal litevským kamionům opouštět zemi bez předchozího zaplacení poplatku. Litva uvedla, že řidiči se stali rukojmími režimu. V Bělorusku jsou uvázlé tisíce litevských nákladních vozů, zatímco Minsk volá po konzultacích s Vilniusem.