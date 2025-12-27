Litva a Lotyšsko zrušily zákaz protipěchotních min. Rovnou je chtějí i nakoupit

  16:22
Litva a Lotyšsko oficiálně odstoupily od Ottawské úmluvy o zákazu protipěchotních min. V sobotu uplynula předepsaná šestiměsíční lhůta ode dne, kdy obě pobaltské země oznámily svůj záměr generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. Litevská vláda nyní zahájí jednání o nákupu protipěchotních min, informovala veřejnoprávní zpravodajská stanice LRT.
Ministři obrany Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska oznámily svůj záměr odstoupit od úmluvy již v březnu. Později se k iniciativě připojilo i Finsko.

Důvodem pro odstoupení jsou rostoucí obavy z ohrožení Ruskem, které v únoru 2022 zahájilo invazi na sousední Ukrajinu. Evropské státy sousedící s Ruskem chtějí chránit své hranice mimo jiné právě nasazením protipěchotních min.

Ottawská úmluva zakazuje použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min. V platnost vstoupila v roce 1999 a ratifikovalo ji kolem 160 zemí včetně České republiky. Například Spojené státy, Rusko nebo Čína tak ovšem neučinily.

Protipěchotní miny jsou ze své podstaty nehumánní a nerozlišují mezi bojovníky a civilisty, uvádějí zástupci mezinárodní kampaně za jejich zákaz. Tyto zbraně přitom zůstávají smrtící celá desetiletí.

9. července 2025
