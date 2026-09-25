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Litva s Polskem připravují přeshraniční plán evakuace civilistů

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  16:32aktualizováno  16:32
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Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...

Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve sportovní hale v litevském Kaunasu. (7. října 2025) | foto: Reuters

Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se spolu s prezidenty Polska a Litvy...
Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz (29. června 2026)
Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...
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Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů. V případě krize by se tak část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. V pátek to řekl šéf litevského národního centra pro zvládání krizí Vilmantas Vitkauskas.

Zástupci obou zemí vyhodnocují infrastrukturu na hranicích, logistické kapacity a možnosti přeshraniční dopravy. Až se dohodnou na podrobnostech, vznikne konečná podoba plánu, uvedl Vitkauskas.

Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz už dříve tento týden řekl, že jeho země v případě potřeby s evakuací civilistů z Litvy pomůže. „Pomoc civilnímu obyvatelstvu není jen právní povinností, je to také otázka slušnosti a lidskosti,“ prohlásil.

Litva v pátek zahájila každoroční cvičení reakce na krizové situace, kterého se letos zúčastní i zástupci Polska. Litevci a Poláci budou ověřovat postupy pro evakuaci civilistů přes hranici ve strategickém suwalském koridoru.

Litva má plán na evakuaci obyvatel v rámci svého území a nyní pracuje na mezinárodním plánu.

Litevské mobilizační cvičení připravuje přibližně 3000 úředníků, pracovníků veřejných institucí, samospráv i zástupců firem na situace, jako jsou kybernetické útoky, dezinformace, sabotáže, problémy v energetice a v telekomunikacích. Účastní se ho asi tisíc dobrovolníků.

V sobotu se chystají praktická evakuační cvičení, která se uskuteční například ve Vilniusu nebo v pohraničí s Běloruskem.

Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu.

Všechny mají společné hranice buď s Ruskem či s Běloruskem, nebo s oběma. Polsko, které součástí SSSR nebylo, také už léta varuje před nebezpečím ze strany Ruska.

Suwalský koridor

Suwalský koridor

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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